El gran show: Angie Jibaja destruye a Melissa Klug y dice que compra votos [VIDEO]

Angie Jibaja criticó a Melissa Klug, pues precisó que la ‘Blanca de Chucuito’ está comprando votos para que no sea eliminada de ‘El gran show’.



“No tengo nada en contra de nadie, pero no lo veo limpio. El cariño se gana con el corazón, por el esfuerzo y porque ven en ti a una persona que vale la pena”, manifestó Jibaja en ‘América espectáculos’.



En tanto, Melissa Klug no tardó en responder a la popular ‘chica de los tatuajes’.



“No he comprado ningún voto. (Dar premios) es una manera de agradecer a mis seguidores lo que están haciendo por mí, los votos se dan a través de ‘TV Go’ y no por redes sociales”, indicó Melissa Klug.



