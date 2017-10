‘El gran show’: Angie Jibaja está molesta con Emilio Jaime

Angie Jibaja expresó su incomodidad al ser vinculada con Emilio Jaime en ‘El gran show’.



“Se nota que este chico sabe cómo hacer show. Lo que sucedió fue que un fan le escribió desde mi teléfono, pero yo se lo aclaré y le pedí disculpas. En verdad él (Emilio) puede ser mi hijo, aparte yo tengo novio, nada que ver. Esta bien todo su show, está aprendiendo, vendió a su papá con Gisela, teniendo él su novia, pero a mí que no me metan en tonterías porque no estoy para shows con chibolos”, afirmó.



Por su lado, Emilio Jaime comentó que “admiro la belleza femenina y si hay alguien que me parece bonita, le hablo”.



Baile de Angie Jibaja