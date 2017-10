¡Coqueta! Gisela Valcárcel pasó un momento romántico y vergonzoso a la vez, cuando coqueteó con el papá de Emilio Jaime, en la última transmisión de 'El Gran Show'. Sus compañeros de set no dudaron en molestar a la 'pareja'.

Al terminar su presentación, en la que realizó una coreografía de High School Musical, Emilio Jaime le presentó al pública a su padre. Sin embargo, la más emocionada por la visita parecía ser Gisela Valcárcel.

La conductora de 'El Gran Show' no dudó en mostrarse coqueta con el papá de Emilio Jaime. Rápidamente, los jueces y compañeros de set del programa comenzaron a fastidiar a Gisela Valcárcel por la situación.

"Emilio que se guardaba esto. Emilio tú te pasas", dijo emocionada Gisela Valcárcel al ver al papá de Emilio Jaime. "¿Tú de qué música eres?", le preguntó directamente Gisela Valcárcel al papá del combatiente.

"Me gusta la salsa, Roberto Carlos, Perales", respondió el padre de Emilio Jaime. Inmediatamente, la producción de 'El Gran Show' colocó una salsa de fondo. Gisela Valcárcel reaccinó rápidamente. "No, yo nunca pondría esto para un momento romántico pero Perales sí", dijo la rubia.

"René, a ti no te da cosa con la cámara, ¿no?", le preguntó Gisela Valcárcel al papá de Emilio Jaime. "No, sí me da cosa. Lo que pasa es que me siento seguro a tu lado", dijo coquetamente René, el papá del chico reality.

Gisela Valcárcel se empezó a mostrar avergonzada por la situación comprometedora. Sin embargo, su coconductor y Tilsa Lozano, no dudaron en aumentar la chacota entre Gisela Valcárcel y René, el papá de Emilio Jaime. Los miembros del set pedían a gritos que la conductora de 'El Gran Show' bailara con el papá del combatiente.

"Perdona, René, pero entre mis compañeros y el público hay algo bien raro. Es como si estuvieran apurados por que la mercadería salga y yo me siento mal, te prometo. Parezco muy locuaz pero ya tengo que ir a mi sitio", le dijo Gisela Valcárcel al papá de Emilio Jaime.

