El gran show: Melissa Klug dice que  Jefferson Farfán es el jugador favorito de Angie Jibaja [VIDEO]

“Yo elijo a mis enemigos, no me hago problemas con Angie Jibaja”, indicóMelissa Klug , al especularse que está distanciada de la ‘Chinita’ en ‘El gran show’.



Parece que Angie no te pasa, ¿tienes algún problema con ella?

No tengo nada en contra de ella. Dijo que me conoce por ser expareja de un futbolista y es cierto. Por eso respondí que sé que lo conoce perfectamente.



Hace unos años, Angie comentó que Jefferson era su jugador preferido...

Por algo fue su jugador preferido, es algo que ella tiene que contar.



¿Sientes que el público te apoyará en la sentencia, a pesar de que no podrás regalar nada a tus seguidores?

La gente me quiere porque soy transparente. No soy cantante, bailarina ni actriz. He sido la pareja de Jefferson Farfán, pero todos me conocen por mi nombre.



En tanto, Angie Jibaja afirmó que espera salvarse de la sentencia junto a César Távara y eliminar a Melissa Klug.



“No me gustaría que se vaya César porque tiene carisma, simpatía y picardía”, dijo sin mencionar a Melissa Klug, pues considera que la chalaca ‘jugaba sucio’ al ofrecer regalos a cambio de votos. (E.C.)

Baile de Melissa KLug