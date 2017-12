Melissa Klug dice hay favoritismo por César Távara en El Gran Show [VIDEO]

Melissa Klug se quejó y dijo que en ‘El gran show’ hay cierto favoritismo por César Távara, ya que siempre le tocan ritmos que domina como la salsa o bachata.

“Siempre le toca la bachata o salsa, no pasa de eso, por eso no me parece que quede en segundo lugar, hay personas que bailan mejor”, precisó Melissa Klug.

Por su parte, César Távara dijo que nadie lo va a desconcentrar.

“Voy para adelante, nadie me va a tumbar”, indicó el primo de Jefferson Farfán sobre las declaraciones de Melissa Klug.

La chalaca afrontará nuevamente la sentencia en El Gran Show. Junto a Ítalo Valcárcel, Melissa Klug espera formar parte de la gran final del programa de baile. Esta vez medirá sus fuerzas con Anahí de Cárdenas y Fernanda Kanno.