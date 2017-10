El gran show: Tilsa Lozano aconseja a 'Chabelita' que cuide a Christian Domínguez [VIDEO]

Le envía un consejito. Tilsa Lozano bromeó con el ‘Wachimán’ y su pareja, Isabel Acevedo, afirmando que la ‘licenciada’ debe de ir a ‘El gran show’ para cuidar su ‘material’.



La ‘Colita’ afirmó esto porque, al parecer, ‘Chabelita’ no podría participar de ‘Reyes del show’, donde se enfrentan las mejores parejas que han participado durante el año.



Es más, hasta Gisela Valcárcel le recordó a Christian que lo esperaba el próximo sábado en la pista de baile.



“Christian Domínguez, la próxima semana te esperamos en ‘Reyes del show’ porque quedaste en segundo lugar... es más, parece que ‘Chabelita’ no baila, no sé por qué”, indicó la rubia.



Inmediatamente, Tilsa Lozano se refirió a Isabel.



“Yo le recomendaría que si ella conoce su ‘material’, que lo venga a cuidar... que se tome su agüita de azahar”, soltó la ‘Vengadora’, desatando carcajadas.



Luego, Michelle Alexander dio a entender que Christian y ‘Chabelita’, tal vez, no querían enfrentarse con Vania Bludau.

Sin embargo, enfatizó que le dará permiso a Domínguez de las grabaciones de ‘Colorina’ para que pueda bailar en ‘Reyes del show’. (M.C)

