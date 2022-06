El Gran Teatro Nacional (GTN) cumple 10 años. Diversos artistas, desde Juan Diego Flórez hasta Wendy Sulca , han pisado su imponente escenario. Sin contar ballets y sinfónicas internacionales. Por sus características arquitectónicas y su alta tecnología, es considerado un recinto artístico de primer nivel y uno de los cinco mejores en Sudamérica.

Aproximadamente un millón y medio de peruanos han asistido a sus producciones en esta década de creación (cifra de la oficina de Comunicaciones) y se realizarán más de 200 espectáculos en el año de su aniversario.

El Gran Teatro Nacional celebra su décimo aniversario. (Foto: Difusión)

Sin embargo, al GTN aún se le sigue viendo como un espacio lejano, distante, ajeno. Quizá sea la segunda, tercera o cuarta opción cuando un limeño busca entretenimiento. ¿Por qué? Se lo preguntamos al productor artístico, Fernando Urcia Castañeda, quien viene desarrollando propuestas interesantes como ‘Café Concierto’ o ‘Afuera Fest’, espectáculos que buscan fusionar lo clásico con lo moderno para atraer más espectadores, pero ¿está funcionando?

EL TEATRO NACIONAL, MÁS CERCA

Fernando, ¿por qué hay una relación fría del Gran Teatro Nacional con la población?

Mucha gente piensa que es un espacio elitista o que tiene precios exuberantes. Entonces, eso, adicionado al temor que tenemos los propios peruanos de acercarnos a las artes escénicas porque consideramos que no es un espacio en donde podamos sentirnos cómodos, hace que el teatro se vea tan distante. Uno prefiere mil veces pagar una entrada al cine, donde te sientes cómodo, que a un teatro.

Al ser el GTN un teatro nuevo, imponente, eso aleja a las personas indirectamente. Pero no se dan cuenta de que eso no es cierto. Yo he comprado mi entrada para ver ‘Cenicienta’ y me costó 40 soles y voy a estar en platea. Es un regalo tener un precio tan accesible, y había precios de 20 o 15 soles (las entradas ya se agotaron).

Imagen de la sala de ensayos de la Orquesta Sinfónica (Foto: Difusión)

¿En qué está fallando la gestión cultural que no acerca la cultura a los peruanos?

Yo creo que nosotros estamos haciendo bastante para acercar el teatro a diferentes entidades. El teatro tiene diferentes programas que buscan acercar a la población al teatro. Y no solamente como un espectador de una vez, sino como un espectador asiduo y que entiendan que las artes escénicas no están distanciadas de nosotros.

¿Qué está haciendo el GTN al respecto?

La programación del GTN tiene una visión que trata de abarcar los diferentes géneros que existen, tantos musicales, danzarías, como de teatro, pero que marquen un panorama amplio de lo que está sucediendo actualmente. Un ejemplo de eso es el ‘Afuera Fest’, un festival que está pensado para agrupaciones que tienen cierto recorrido y que cada (edición) tenga un contenido diferente. Hemos tenido en una fecha cumbia, en otra salsa, rock, indie, reggae, música afroperuana, andina. Este año hemos tenido eso. Es una forma de hacer que todas las personas puedan sentirse identificado con la propuesta artística del GTN.

La particularidad del ‘Afuera Fest’ es que a cada agrupación se le da una pieza clásica que ellos tienen que reversionarla y convertirla a su estilo propio. Entonces, hemos tenido a DJ Shushupe tocando una pieza clásica. A Liberato Kani, que hace hip hop en quechua, tocando el Lago de los cisnes.

¿Esa fórmula está acercando más a la gente?

Esa fórmula ayuda mucho. Primero, porque nosotros hemos escuchado todo el tiempo piezas clásicas y no nos hemos dado cuenta. Lo hemos escuchado en el ringtone de los teléfonos, en los comerciales, en dibujos animados y no lo reconocemos como piezas clásicas. ‘La marcha de los toreros’ lo hemos escuchado en un comercial de tallarines, por ejemplo. Al darle la pieza clásica a un artista y que lo versione, el artista se da cuenta de que también es interesante. Nos pasó eso con ‘Ocho reyes’. Ellos recibieron una pieza clásica de Bach, del barroco clásico, y el timing que tienen la música andina es casi la misma, era muy cómodo hacer una adaptación.

Fernando Urcia, productor artístico del GTN. (Foto: Allen Quintana)

¿Qué hay sobre los precios de entradas a los espectáculos que produce el GTN?

Hay precios de diferentes tipos. Algunas producciones internacionales o que nosotros no producimos, tienen sus propios precios. Pero las actividades que el GTN programa conjuntamente con los elencos, tienen precios accesibles o son absolutamente gratuitos. Hay tarifas económicas, el precio más alto es de 40 soles, cuando esa misma función podría costar 200 soles. Hay posibilidades para poder acercarse.

Se sabe que para los argentinos es parte de su rutina ir al teatro, ¿cuánto nos falta para estar a ese ritmo?

Lo que pasa es que Argentina o México tienen un acercamiento a las artes escénicas muy diferente a las que nosotros hemos tenido. La gente sabe de los teatros. Uno va a Corrientes, en Argentina, y uno no ve un teatro, ve siete u ocho teatros en una misma calle, con funciones totalmente diferentes.

Nosotros venimos de una época en la que nuestra producción artística tampoco era tan buena o grande. Venimos de una época de terrorismo en el que las salas de teatro en vez de abrirse se cerraban. Entonces las producciones cada vez fueron menores, más chicas. Mas bien, nosotros, en los últimos años hemos visto un aumento de salas de teatro, de obras de teatro, de colectivos de teatro, de música, de danza, propuestas más interesantes.

¿Somos uno de los países que menos asistencia tenemos al teatro?

La verdad, no sabría decirlo, pero sí sé que nuestra asistencia no es tan grande como debería ser. Pero también estoy viendo que cada vez hay más asistencia. La meta del GTN es acercarse a la gente, ‘Café Concierto’ es una muestra de eso. Para asistir a un ‘Café Concierto’ lo único que tienes que hacer es inscribirte en Joinnus, pones tu información y entras a un concurso para unas 120 ubicaciones. Normalmente recibimos 300 o 400 solicitudes.

¿Qué clase de público viene al GTN?

De todo, es muy variado. Y ha cambiado más después de la pandemia. Cuando anunciamos un concierto, las entradas se agotan a la hora. La gente sabe que habrá ese tipo de concierto y vienen y llenan. Tuvimos a Vali Cáceres (guitarrista peruano) y él preguntó: ¿cuántas de las personas que están aquí me conocen o conocen mi música? Y de 120, unas 10 o 12 personas dijeron que lo conocían. Eso es interesante porque aquí le estás abriendo un mercado más y el público está abriéndose a escuchar artistas que no conocían.

DIVERSIDAD ARTÍSTICA

¿Qué criterios se utilizan para seleccionar a los artistas que participan en estas actividades?

Depende del tipo de espectáculo. Para ‘Afuera Fest’ deben ser bandas que tienen una acogida determinada, que tienen un estilo propio de música, que tengan disponibilidad y puedan adaptarse al reto del GTN, que es el de versionar la pieza clásica. Entonces tratamos de ver diferentes géneros musicales para que ninguno de ellos se repita y cada fecha sea totalmente diferente a la otra.

En ‘Café Concierto’, por ejemplo, buscamos músicos que tengan un formato más pequeño, más acústico, de 5 o 6 personas, que tengan un recorrido importante o que estén en formación, pero que su música sea interesante, tenemos que revisar la información que tenemos de ellos.

Digamos, ¿un cantante como Faraón Love Shady tendría espacio en el GTN?

Es complicado, yo creo que podría tener. Hemos tenido una mayor apertura, hemos tenido a Wendy Sulca para ‘Teatro en Grande’. La idea es ir viendo el formato en el cual las personas puedan presentarse, pero también es tener una curaduría previa.

Faraón Love Shady ha causado polémica por su radical cambio de look. Foto: Instagram

¿A qué te refieres?

Al hecho de que un artista pueda presentar un proyecto musical muy interesante. Nosotros revisamos si está cantado en vivo, cómo suena en su grabación y cómo suena en vivo.

¿Nadie hace playback aquí?

Todos cantan en vivo. Hemos tenido DJs o hemos tenido a Karolinativa, que es una música afroperuana que hace mezcla con hip hop, ella tiene sus pistas y sus beats, pero ella hace su voz y su propuesta es interesante y dice algo y está hablando de algo, representa algo.

Entonces ¿aquí no se le cierra la puerta a ningún género?

No, no, no. La idea del GTN es poder acompañar al artista. Decirles si todavía no está para una producción, que debe trabajar en esto o aquello. Hay artistas que dicen que tienen su primer single, pero no puede hacer un concierto con un single y el resto covers. Además de eso, hay una cantidad de artistas que esperan este espacio. Tenemos que seleccionar a unos frente a otros.

LA CULTURA TRANSFORMA

¿La cultura, cómo transforma a la gente?

Las artes te permiten conectar con la verdad, siempre digo eso. El arte no miente, el arte te permite conectarte con ciertas verdades que tienes dentro y que, a veces, estamos inmersos en mundo en la que debemos pretender y no ser. El arte te conecta con fibras importantes, no solo las artes clásicas.

Imagen del estudio de sonidos del GTN. (Foto: Allen Quintana)

¿Sensibiliza a las personas?

Te conecta con fibras emocionales de las que no estás consciente. Un ser humano cercano a sus emociones es un mejor ser humano.

¿Dice mucho de un país que sus jóvenes quieran ser más futbolistas que artistas?

Yo creo que uno trata de imitar lo que más ve. En ese plano, pues la difusión o la fuerza que tiene el futbol peruano es mucho más grande. Tu ilusión es ser lo que tú ves. Pero también siento que cada vez hay más cercanía a las artes.

¿Qué artistas han pisado este escenario?

Ha estado Juan Diego Flores muchas veces, Nito Mestre, elencos internacionales de diferentes países. Ha estado el ballet folclórico de Amalia Hernández. Hemos tenido a Lila Downs. Sinfónicas de diversas partes del mundo, compañías de ballet. No solo artistas internacionales, hemos tenido a Frágil, Amanda portales, Chimango lares, Manuelcha prado. Hay una apertura del GTN para diferentes expresiones.

Juan Diego Flórez y Venera Gimadieva en la ópera Romeo y Julieta, durante su presentación en el Gran Teatro Nacional. Lima, 16/11/2014 (GEC Archivo)

¿Cuál es la meta del GTN?

Personalmente, mi anhelo es que cada vez se vean más representadas las diferentes expresiones artísticas de nuestro país. No solo lo tradicional y clásico, sino otras expresiones artísticas. Que haya una cercanía distinta o mejor a la que hasta ahora no hemos podido articular. Que este espacio sea el espacio de todos los peruanos.

3 DATOS SOBRE EL GTN

El arquitecto peruano Alfonso de la Piedra fue el encargado de dirigir el proyecto para la construcción de la infraestructura general y el arquitecto brasileño José Nepomuceno diseñó la estructura acústica y la mecánica teatral. Para su acústica se atendieron requerimientos esenciales como: Cargas especiales para equipos y Perímetros cerrados por placas y losas de concreto de 30 cm de espesor (como mínimo) denominados ‘cajas acústicas’. La zona cuenta además con 4 sótanos y 7 pisos de altura donde se encuentran la plataforma levadiza del escenario, las cisternas y cuartos de bombas. En el interior del teatro, la sala principal tiene forma de lira o herradura y está hecha en su mayoría (pisos, paredes, palcos, butacas, enchapes y escenario) de madera. Cuenta con cuatro pisos y 1415 butacas, así como 16 ubicaciones para personas con discapacidad. Todas las localidades ofrecen al espectador una adecuada visibilidad del escenario y excelente acústica desde cualquier ubicación.