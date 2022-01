Grasse Becerra fue operada de emergencia en Chiclayo debido a una hemorragia uterina causada por unos miomas, lo que provocó que perdiera el bebé que gestaba.

“Estoy en la clinica Pacífico, que es una de las mejores de Chiclayo, y la verdad que la he pasado mal, pero ya estoy mejorando”, dijo.

¿Qué te sucedió?

Me operaron de emergencia porque se me reventó una trompa de Falopio por dos miomas que tenía y esto hizo que perdiera al bebé. El doctor me explicó que tenía un embarazo ectópico, es decir, que estaba fuera de lugar (el embrión no se encontraba en el útero) y no se iba a lograr.

¿Sabías que estabas embarazada?

Ni enterada, supuestamente tenía como cuatro semanas, pero por los miomas y la hemorragia recién me enteré. Cuando el doctor vio mi vientre lleno de sangre me dijo: Tengo que operarte ya, juro que aún sigo en shock.

¿Cuándo te dan de alta?

Aún no lo sé, pero extraño a mi familia, no esperé vivir algo tan duro.

