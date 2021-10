Grasse Becerra , ‘La ex mujer de negro’, contó que el saludo que Jefferson Farfán le dejó en sus historias de Instagram, por su cumpleaños, se debe a que el futbolista de Alianza Lima es su amigo y aclaró que no tiene ninguna relación sentimental con él ni con otro futbolista , pues está dedicada a trabajar en sus animaciones .

“Celebré mi cumpleaños en Chiclayo, pues viajé con Leysi (Suárez) y Macarena (Gastaldo) para una activación y la pasé trabajando, pero muy bien. La gente allá me trató divinamente me hicieron pasar una noche muy bonita y agradable ”, dijo Grasse.

Leysi y tú se han vuelto a juntar como en los viejos tiempos...

Sí, esta vez fuimos con Macarena, pero normalmente viajo con Leysi por todo el Perú para hacer activaciones.

En tus historias vi que Farfán te envió saludos...

Sí, es mi amigo. En este medio que es tan chiquito casi todos nos conocemos y no solo Farfán me saludó, toda la selección. Me enviaron saludos por separados André Carrillo, Christian Cueva, el ‘león’ Zambrano, Trauco, todos, como siempre.

¿Y todos son amigos?

Claro, son ‘brothers’, solo patas y ‘amiguis’, soy cero romances con futbolistas. Me han mandado saludos de buena onda , nada más. Yo estoy tranquila, trabajando.

A propósito hace unos días comentaste en el programa de Adriana Quevedo que Trauco era tu amor platónico...

Fue una broma, siempre digo eso, pero no pasa nada. Además, no me gustaría que por un comentario así su esposa se moleste, espero lo entienda.

RELACIÓN TÓXICA

Hace unos meses, Grasse Becerra, en el programa ‘D’ Mañana’ que conduce Adriana Quevedo por Panamericana Televisión, admitió que tuvo una relación tóxica con Joshua Ivanoff y que durante la pandemia el exmodelo le escribía y la invitaba a cenar.

“No estoy con él desde hace 9 años, pero todavía me escribe, tan es así que lo tuve que bloquear del WhatsApp e Instagram. Al principio me escribía para ver cómo estaba, yo normal porque estamos en pandemia, estaba aburrida y le hablaba, pero luego empezó a escribirme para cenar...No creo que haya sido el amor de mi vida, tuvimos una historia larga, tóxica y muy mediática. Me imagino que ya se habrá borrado el tatuaje, que se hizo donde no le da el sol”, expresó Becerra en el programa ‘D’ Mañana’ de Adriana Quevedo.

Como se recuerda la relación de Grasse y Joshua acaparó muchas portadas de los diarios locales y los programas de espectáculos le dedicaban varios minutos para hablar de ambos, hasta que Joshua se sentó en el sillón rojo de ‘El valor de la Verdad’ que conducía Beto Ortiz, y admitió que Grasse fue el amor de su vida.