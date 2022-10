Grasse Becerra, luego de perder la esperanza de que podría ser mamá otra vez, volvió a sonreír, pues pronto tendrá a su ‘bebé arcoíris’ . La ex mujer de negro contó que guardó reserva sobre su interesante estado debido a la triste experiencia que vivió hace algunos meses cuando perdió el bebé que gestaba situación que casi también le cuesta la vida a ella.

“Se les llama bebé arcoíris a los niños que vienen como un milagro de Dios, pues era casi imposible que quedara embarazada después de lo que me sucedió al perder a mi anterior bebé, pues tuvieron que operarme de emergencia en ese momento”, dijo.

Realmente ha sido un milagro, pero guardaste el secreto

Sí, Dios me bendijo estamos felices con la llegada de mi bebé que nacerá bebé en enero. No hablé mucho de lo que estaba pasando porque también tuve un poquito de temor.

LA OPERARON DE EMERGENCIA

Grasse Becerra fue operada de emergencia en Chiclayo debido a una hemorragia uterina causada por unos miomas, lo que provocó que perdiera el bebé que gestaba.

“Estoy en la clínica Pacífico, que es una de las mejores de Chiclayo, y la verdad que la he pasado mal, pero ya estoy mejorando”, dijo.

¿Qué te sucedió?

Me operaron de emergencia porque se me reventó una trompa de Falopio por dos miomas que tenía y esto hizo que perdiera al bebé. El doctor me explicó que tenía un embarazo ectópico, es decir, que estaba fuera de lugar (el embrión no se encontraba en el útero) y no se iba a lograr.

¿Sabías que estabas embarazada?

Ni enterada, supuestamente tenía como cuatro semanas, pero por los miomas y la hemorragia recién me enteré. Cuando el doctor vio mi vientre lleno de sangre me dijo: Tengo que operarte ya, juro que aún sigo en shock.

¿Cuándo te dan de alta?

Aún no lo sé, pero extraño a mi familia, no esperé vivir algo tan duro.