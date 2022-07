FUERTE. Mike Bahía y Greeicy Rendón son una de las parejas soñadas en el mundo del espectáculo musical, sin embargo, su romance podría apagarse luego que una jovencita peruana revelara un supuesto amorío con el cantante. La historia de esta presunta infidelidad da cuenta tras el concierto que ofreció el músico en la ciudad de Trujillo el último sábado 16 de julio.

A través de sus redes sociales, la usuaria llamada Betty Casas en Instagram alardeó tener a Mike Bahía en su “lista de Kiss List” , es decir, el nombre de las personas a quienes has besado. Esta revelación encendió las redes y los usuarios inmediatamente hicieron tendencia a Greeicy.

Sin embargo, eso no fue todo, pues se filtraron dos pantallazos de presuntas amigas de Betty Casas mostrándose decepcionadas por la supuesta infidelidad de Mike Bahía y revelando una conversación del cantante.

TROME | Mike Bahía habría sido infiel a Greeicy con jovencita trujillana

“ Definitivamente, he dejado de creer en el amor y no lo digo por algo personal , pero literalmente los famosos que hacen creer que tienen “el amor perfecto” no lo tienen, Betty Casas”, escribió una de ellas. Mientras que la otra compartió un supuesto chat de Mike con Betty.

“Voy a reunirme con el empresario, pero cuando termine esa reu puede ser” , es lo que se lee sobre un presunto encuentro entre ambos.

Mike Bahía y Greeicy Rendón: la supuesta infidelidad del cantante. Foto: Captura

JOVENCITA NIEGA BREVE AMORÍO CON MIKE BAHÍA

Tras varias horas de hacerse viral estas publicaciones, la joven trujillana Betty Casas compartió un comunicado asegurando que todo lo dicho sobre Mike Bahía fue parte de una broma y pidiendo que cesen los comentarios negastivos contra ella.

“ No entiendo todo el morbo que están creando de una simple broma que hice en close friends , tengan cuidado con la gente en la que confían, realmente mi última intención es que se armara todo este circo, quienes me conocen saben que tan jodida soy y esto fue eso, una joda, por favor eviten lanzar comentarios si ni quiera son cercanos a mí ni mucho menos me conocen”, puntualizó.

