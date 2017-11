Green Day: hinchas de la banda ya acampan en el Estadio de San Marcos [VIDEO]

El segundo concierto en Lima de la banda de rock punk Green Day está a la vuelta de la esquina y los hinchas del grupo están más que emocionados. Esto ha llevado a no pocos a acampar en los exteriores del Estado de la Universidad San Marcos, donde será el recital.



Esto puede sorprender a más de uno ya que Green Day se presentará recién el 14 de noviembre en el coloso estudiantil. Uno de los seguidores de la agrupación sostuvo que estaba allí desde el martes en la noche.



Hay que mencionar que el concierto de Green Day tendrá lugar el 14 de noviembre, fecha reprogramada para no cruzarse con el partido Perú vs. Nueva Zelanda.



Al respecto de este detalle, tenemos que señalar que Green Day se mostró humilde y empático con la hinchada peruana. Y es que el trío no ha tenido reparos en desear suerte a los chicos de Ricardo Gareca.

"Les deseamos suerte a la selección y al país en este partido histórico y esperamos ver a todos nuestros fans en el mismo local en el que nos vimos en 2010 para celebrar", dijo el vocalista de Green Day, Billie Joe Armstrong.



Además de él, Tré Cool hizo lo propio. "¡Vamos, Selección peruana de fútbol! ¡Ustedes van a ganar la Copa Mundial!", fue lo que indicó el baterista de Green Day en una entrevista telefónica.