Green Day le mandó un saludo a la selección peruana y dijo esto sobre sus oportunidades de llegar al mundial [VIDEO]

La banda de rock americana, Green Day, habló sobre la selección peruana, días antes de su llegada a nuestro país. El grupo mandó un mensaje de aliento a nuestro equipo, quienes jugarán el último partido del repechaje un día después de su concierto.

Mediante una entrevista telefónica, el baterista de la mítica banda, Tré Cool, expresó su apoyo a la selección peruana de fútbol. Sin embargo, lo que más sorprendió fue su total confianza en nuestra selección, pues el artista confiaba en que ganaríamos el mundial.



"Hola a todos en Perú, lleven sus traseros al concierto de Green Day, vamos a rockear, Green Day 2017 revolution radio tour. Vamos Selección Peruana de Fútbol! Ustedes van a ganar la copa mundial!", expresó el baterista de Green Day, Tré Cool.

Como se recuerda, la banda americana Green Day, causó polémica hace unas semanas cuando se conoció que Perú jugaría el repechaje. El concierto de la banda se iba a realizar en el Estadio Nacional, por lo que no podría realizarse el partido. Sin embargo, la banda cambió la ubicación de su concierto y lo adelantó un día, para que no se cruce con el partido Perú vs. Nueva Zelanda.

La legendaria banda de Punk Rock, Green Day, llegará a nuestro país para presentarse en el Estadio San Marcos​ este 14 de noviembre, como parte de su gira mundial "Revolution Radio Tour". Aún hay entradas disponibles en todos los módulos de Teleticket.

Las entradas para el concierto de Green Day están a la venta en todos los módulos de Teleticket de Wong y Metro, con precios desde los 130 soles.​



Green Day en Lima

REGRESAR AL INICIO DE TROME



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.