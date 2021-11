Greg Michael envió audio a Sebastián Lizarzaburu tras salir del coma: “Gracias por estar conmigo”

SE RECUPERA. Sebastián Lizarzaburu reveló que el modelo belga Greg Michel dejó de estar intubado, luego de salir del coma por el terrible accidente que sufrió en su gimnasio de Tarapoto.

La noche del martes, se reveló que Greg Michel ya había salido del coma y se estaba gestionando su traslado a Lima para que pueda recibir atención especializada.

A través de sus redes sociales, Sebastián Lizarzaburu compartió un audio en el que se escucha a Greg Michael agradecerle por los cuidados, tras dejar de estar intubado.

“Agradecerte a ti y a mi tía por siempre estar conmigo”, fueron las breves declaraciones de Greg Michael, mientras lucha por su recuperación.

Audio de Greg Michel (Video: Instagram)

SEBASTIÁN PIDIÓ AYUDA

A través de una serie de videos, la pareja de Andrea San Martín explicó cómo se enteró del accidente y cómo han ido consiguiendo a los donantes para el exchico reality. Además, dijo que ahora están buscando ayuda para trasladarlo a Lima.

“No sé como dar esta noticia, mientras yo estaba viajando de Miami a Lima, Greg Michel, uno de mis mejores amigos a quien considero inclusive casi mi hermano sufrió un accidente, uno de los espejos de su gimnasio reventó y le cortó varias venas y arterias por lo que perdió mucha sangre”, dijo Lizarzaburu.

“Lo tuvieron que llevar en Tarapoto de emergencia, en ese transcurso perdió demasiada sangre y tuvieron que hacerle como un by pass y el corazón no soportó, ahorita está en coma, en estado crítico. Felizmente ni bien pisé Lima me reventaron los mensajes y al toque empezamos a mover contactos y conseguimos los donantes de sangre que necesitaba para por lo menos estar estable, ahora estamos viendo el traslado a Lima”, agregó.