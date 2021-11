A través de su cuenta de Instagram, el modelo belga Greg Michel agradeció a todas las personas que estuvieron pendientes de su evolución tras sufrir un accidente que ha comprometido su brazo.

En el mensaje , Greg Michel dice sentirse bendecido y agradecido por los mensajes que ha recibido en los últimos días. Recordemos que el modelo estuvo en coma tras el peligroso accidente con un espejo.

“Agradecido con Dios por tener esta segunda oportunidad en la vida, agradecido con todos ustedes. Gracias a toda mi linda gente de la selva , del Perú entero, Bélgica y de todos los países; gracias por mandarme tantos mensajes de aliento, me siento bendecido 🙏🏻Estuve a punto de rendirme, pero sus mensajes y la lección aprendida me enseñaron de la mano que uno no puede desperdiciar su vida en lamentarse. Ahora esperando la junta médica y a seguir para delante con la nueva y cuarta operación que está por venir para recuperar la movilidad de mi brazo y mano, será un largo camino en el cual los necesitaré en mis oraciones. Los amo”, escribió Greg Michel.

Greg Michel agradece a personal médico: “A seguir para delante con la cuarta operación”

PIDE DONACIÓN DE SANGRE

Greg Michel, recordado por su haber formado parte del desaparecido reality “Combate”, dio a conocer en sus redes sociales que necesita donación de sangre. Como se recuerda, el modelo belga se viene recuperando después de haber permanecido en estado de coma a causa de un accidente que sufrió en un gimnasio de Tarapoto.

En el mensaje difundido en su Storie de Instagram, se informa que todas las personas que desean apoyarlo donándole sangre deben acercarse al hospital Dos de Mayo y brindar el nombre del modelo.

“A todos mis amigos que vivan en Lima, Greg necesita sangre, los que puedan ir a donar, por favor, apersonarse al banco de sangre del hospital ‘Dos de Mayo’ y dar el nombre de Greg. Muchas gracias de antemano”, se lee en el mensaje.

REAPARECIÓ EN UN VIDEO

A través de su cuenta oficial de Instagram, el exchico reality compartió una serie de videos en los que habla con la voz entrecortada y señala que tiene un brazo totalmente inmovilizado. Además, contó que el día de hoy habrá una junta de médicos para ver si se puede reconstruir su mano tras el accidente.

“Quería comentar a todos que salgo de mi tercera operación, desde anteayer recién puedo usar el celular. Quería agradecerles por todos los mensajes que he recibido, por todo el apoyo que he recibido también y que van a tener que operarme una vez más para poder reconstruir mi mano porque no la puedo mover, pero sé que las cosas van a estar bien”, contó Greg Michel.