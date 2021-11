SE RECUPERA BIEN. Greg Michel finalmente salió del hospital luego de sufrir un terrible accidente en su gimnasio de Tarapoto hace unas semanas, por el que casi pierde el brazo, sufrió un paro cardíaco y entró en estado de coma.

A través de sus redes sociales, el belga compartió la historia de uno de sus amigos, quien se mostró a su lado fuera del nosocomio y compartiendo una cena. “Primera comida fuera del hospital, los amo. Más fuertes que nunca mi hermano”, escribió.

Asimismo, publicó otra historia donde posa al lado de dos amigos sonriente, pero visiblemente demacrado tras el accidente y con el brazo inmovilizado.

AGRADECIDO CON EL HOSPITAL

A través de su cuenta de Instagram, Greg Michel agradeció a todas las personas que estuvieron pendientes de su evolución tras sufrir un accidente que ha comprometido su brazo.

En el mensaje, el modelo belga dijo sentirse bendecido y agradecido por los mensajes que ha recibido en los últimos días. Recordemos que estuvo en coma tras el peligroso accidente con un espejo.

“Agradecido con Dios por tener esta segunda oportunidad en la vida, agradecido con todos ustedes. Gracias a toda mi linda gente de la selva , del Perú entero, Bélgica y de todos los países; gracias por mandarme tantos mensajes de aliento, me siento bendecido 🙏🏻Estuve a punto de rendirme, pero sus mensajes y la lección aprendida me enseñaron de la mano que uno no puede desperdiciar su vida en lamentarse. Ahora esperando la junta médica y a seguir para delante con la nueva y cuarta operación que está por venir para recuperar la movilidad de mi brazo y mano, será un largo camino en el cual los necesitaré en mis oraciones. Los amo”, escribió Greg Michel.

