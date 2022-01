Greg Michel decidió comunicarse en vivo con el programa de Rodrigo González tras las declaraciones de Sebastián Lizarzaburu, que negó haberse quedado con el dinero de las donaciones del modelo belga tras su accidente en Tarapoto.

“Me apena mucho esta situación y que la gente no sepa a dónde ha ido los fondos, si es que todo ha llegado a mi persona o no”, dijo Greg al mismo tiempo que aclaró que la primera cuenta para donativos fue a nombre del tío de su hijito, Diego Alonso Salinas. “Se recaudó cerca de 14 mil soles, con ese dinero se pagó a EsSalud los cerca de 15 mil soles, eso no fue con dinero que recaudó Sebastián, fue con todo lo que hicieron acá en Tarapoto, gente de Tarapoto”, agregó.

Asimismo indicó que intentó comunicarse con Sebastián Lizarzaburu desde el 15 de diciembre hasta el día de Año Nuevo. “Yo no recibí un mensaje de feliz Navidad, de cómo va tu brazo... nada, le dije que si podía mandarme las cuentas para poder tener un conteo con la gente de Tarapoto”, aseguró.

En ese sentido, acotó que según el dinero que le enviaron las personas cercanas a él, la suma no cuadra con los siete mil soles que le envió el ‘hombre roca’. “De esos siete mil hubo dinero de mi mamá, de personas cercanas mías que me han mandado los vouchers y no cuadra con el número de sebastián, no cuadra con los siete mil soles. Eso es lo que yo le estaba pidiendo”, agregó.

En ese momento, Greg Michel se quebró. “Me duele porque es dinero de mi mamá y ella no está pasando por una buena etapa en este momento, eso es lo que más me duele, y me duele que personas, que el Perú me haya apoyado y no haya llegado bien el dinero”, acotó.

Además, el modelo belga seguró que sigue trabajando en su gimnasio y que no ostenta lujos. “No tengo lujos, vivo tranquilamente, no mesto a nadie y trabajo todos los días con un brazo que no me funciona”, dijo entre lágrimas.

“Yo he pedido a gritos que se hagan las cuentas, se lo pedí de buena forma todo el mes de diciembre y no se pudo, no me contestaba, estaba ocupado. Sebastián estaba demasiado ocupado para venir a visitarme y eso no está bien”, concluyó.

RODRIGO CUADRA A GREG MICHEL

En un momento de la conversación, Greg Michel aseguró que no quería que su denuncia se hiciera pública y que solo se lo comentó a un miembro de la producción de Amor y Fuego, que es su amigo de 10 años y también amigo de Sebastián Lizarzaburu. “Yo confié y le dije que no quería declarar”, aseguró.

Rodrigo González se mostró indignado y le indicó que no podía confiar en un programa de espectáculos. “No puedes confiar en un sapo, en un programa de espectáculos y dejar mal parado a tu mejor amigo, a tu hermano, creo que te ayuda menos, no me vengas ahora con que ‘yo me sentí en la confianza de decirle a alguien de producción de Amor y Fuego que Sebastián me está metiendo cabeza’. Aquí no te íbamos a guardar el secreto, eso no pasa, esto no es Disney, no confíes en nosostros”, arremetió el popular ‘Peluchín’.

Greg Michel se comunicó en vivo con el programa de Rodrigo González y se quebró al asegurar que no recibió el dinero completo de las donaciones que le depositaron a Sebastián Lizarzaburu.

