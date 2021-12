A través de sus redes sociales, Greg Michel sorprendió a sus seguidores al compartir una publicación dedicada a su novia Lu González, quien estuvo a su lado a cada instante, tras el peligro accidente que sufrió, hace unas semanas.

En el post, Greg Michel le agradece a su novia y dice sentirse bendecido de tenerla a su lado porque lo ayudó en estos duros momentos que afrontó cuando estuvo a punto de perder el brazo.

“Al abrir los ojos después del coma en el que estaba, estabas tú a mi lado teniendo mi mano. Los días que siguieron tuviste que esperar afuera sin poder entrar, todos los médicos te veían y me comentaban. Quería decirte a gritos que esperes en casa, que todo estaría bien. He mejorado, pasando las 3 operaciones y podías verme 10 min al día, me acompañaste como siempre a Lima para operarme una ves más. Me siento bendecido por tenerte y sentir ese amor único, lo único que te puedo prometer es seguir siendo fuerte y luchar pase lo que pase, de tu mano siento paz .Después de años juntos siendo un total idiota, Dios me dio la oportunidad de renacer y ser mejor hijo, esposo, amigo y ser humano. Gracias por todo 🙏🏻❤️No podría cansarme de decirte que te amo ❤️”, escribió el modelo belga.

Greg Michel dedica romántico mensaje a su novia tras accidente

REAPARECIÓ EN TV TRAS HABER SIDO DADO DE ALTA

Greg Michel se presentó en el programa “Amor y Fuego” luego que fue dado de alta del Hospital Dos de Mayo.

El modelo belga señaló que su proceso de recuperación es largo y que por el momento necesita del apoyo de sus familiares porque no puede mover el brazo derecho.

“Según los médicos solo puedo hacer rehabilitación en la mano y en el antebrazo no, aún falta recuperarme en esa zona. No puedo agarrar nada y ni vestirme, gracias a mi enamorada que me apoya en todo y me ayuda”, explicó.