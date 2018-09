Gregorio Pernía aconsejó a Melissa Paredes: 'Mantenerse en este medio requiere de tener los pies en la tierra'

El actor colombiano Gregorio Pernía llegó a nuestro país para grabar la película ‘Mi novia es él’ al lado de Edwin Sierra y Melissa Paredes.



Gregorio, ¿se concretó el proyecto que nació a comienzos de año con Edwin Sierra?

Sí, ahora ya es una realidad lo que empezó como una broma en el avión camino a Trujillo. Edwin me envió el guión de la película, que es una comedia con un mensaje social, y le dije: ‘vamos mi hermano...’. También he invertido dinero en esta producción.



¿Cuál será su personaje?

Seré un productor de televisión que busca una estrella para su programa. Me presentan a las mujeres más bellas y aparece ‘La Fuana’ y me enamoro de ella (ríe).



En esta oportunidad vino solo...

No, vine con la ‘marcación’. Mi esposa (Érika Rodríguez) me dijo: si vas a Perú, voy contigo y aquí estoy con mi amada disfrutando de tu lindo país, gente, comida y de la ‘luna de miel’ que tendremos en la selva, porque en esta vida para mí no hay nada más importante que la familia y hacer el amor con mi mujer. Además, ella es mi musa.



¿Y los hijos?

Se quedaron con mi suegra, le pedí que me los cuide un ‘ratico’ porque venía a hacer una película de un millón de dólares (ríe).



Hasta ahora no puedes conocer a Gianella Neyra.

Ojalá se me dé, porque me gustaría actuar con ella.



¿Ya te entrevistaste con Melissa Paredes?

Sí, es una chica muy guapa, baila bien la salsa y sé que ha sido protagonista de una telenovela. Le aconsejé que siempre sea humilde porque en este medio es fácil subir, pero mantenerse requiere de tener los pies en la tierra.