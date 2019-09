Gregorio Pernía 'El Titi' fue defendido por Carmen Villalobos tras ampay donde 'le mete la mano' a otra mujer

Después que el actor colombiano Gregorio Pernía 'El Titi' se defendiera por una comprometedora escena con una mujer que no es su esposa, Carmen Villalobos, quien es su compañera de reparto en 'Sin senos sí hay paraíso', salió al frente para poner las manos al fuego por el artista.

El programa Magaly TeVe ampayó a Gregorio Pernía, aparentemente, metiendo su mano por la parte trasera del pantalón de una mujer mientras su esposa, se encontraba metros más adelante.



Su esposa, Erika Rodríguez, respaldó la versión de Gregorio Pernía 'El Titi' y aseguró conocer que el actor siempre 'es cariñoso' con las mujeres que se le acercan y ella lo permite. "Hasta besos en la boca le dan y yo no digo nada", se le escucha decir.



Gregorio Pernía aseguró que las imágenes que difundió Magaly TeVe no sucedieron tal y como lo explicó el programa de la pelirroja conductora.



"Le estaba acomodando la etiqueta del pantalón. Yo tengo un matrimonio fortalecido, quiero a mi familia. A todo el mundo abrazo y beso (...) Me aterra que la señora Magaly se gane un dinero y lleve comida a su casa denigrando la vida de los demás" , dijo Gregorio Pernía 'El Titi', en un video de Instagram.

Gregorio Perníael 'Titi' captado metiéndole la mano a una mujer que no es su esposa (Fuente: Magaly TV La Firme)

Carmen Villalobos también utilizó su cuenta de Instagram para secundar a Gregorio Pernía 'El Titi'.

"Programa de Perú acaba con todo. Mundo denigrando y acabando con todo el mundo", escribió Gregorio Pernía 'El Titi' en su cuenta de Instagram.



"Quedó mamera, eso mi Grego. Menos mal tú y Erika saben cómo es la cosa", respondió Carmen Villalobos al actor, quien no fue ajeno al mensaje: "Gracias por estar siempre, amore".

Gregorio Pernía mantiene una relación con Erika Rodríguez desde el 2007 y juntos tienen dos hijos, además del hijo mayor del actor, fruto de otro matrimonio. El colombiano protagoniza con Edwin Sierra y Melissa Paredes la comedia peruana '¿Mi novia es él?'.