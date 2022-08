La modelo y empresaria Greis Keren aclaró que se encuentra solterita y que al haber sido vinculada con el cumbiambero Néstor Villanueva le han espantado los pretendientes. Además, señala que el cantante, expareja de Florcita Polo, es muy talentoso pero muchos empresarios no querían contratarlo por estar metido en escándalos.

“Yo estoy solterita, no tengo pareja, he decidido tomarme un tiempo para mí, para trabajar y crecer profesionalmente”, señaló Greis Keren, marcando distancia de Néstor.

Quizás al vincularte con Néstor Villanueva te ha espantado los pretendientes...

Bueno, eso es cierto. Se han dicho tantas cosas falsas y los chicos no se me acercaban, me espantaba los galanes, ja, ja. Por eso, ahora estoy tranquila, el amor siempre sorprende y aparecerá cuando menos se espera.

Hace poco salieron unas imágenes junto a Néstor y estabas muy incomoda...

Sí, eso fue en el centro comercial Minka donde el productor de la radio lo invitó para que vaya a cantar y ambos estuvimos trabajando y una cámara de televisión nos estuvo siguiendo; pero voy a repetir lo que ya he dicho: ‘no tenemos ninguna relación amoroso, solo laboral’.

¿Seguirás trabajando con Néstor?

Han malogrado la imagen de Néstor y algunos empresarios no lo querían en sus eventos por la imagen que le crearon y los problemas que venía atravesando. Sin embargo, ahora ya algunos empresarios están solicitando su trabajo y espero que sea así, porque tiene que seguir trabajando. Además, es muy talentoso.

‘NO SOY FAN ENAMORADA’

Hace unos días, la modelo y empresaria Greis Keren aclaró que no es ninguna fan enamorada de Néstor Villanueva, tras haber sido captada grabando con su celular un show del cumbiambero en una discoteca, en Lince.

“Esas imágenes que salieron (en Amor y fuego) fue el último evento que trabajamos y lo estaba grabando para enviárselo a un empresario de Chachapoyas, pues tenemos un evento el 28 de julio y no querían aceptarlo por la mala imagen que le han hecho en los medios. Entonces, lo grababa para que vean que el público lo recepciona bien, que disfrutan con su show y no lo están insultando como se ha dicho algunas veces”, enfatizó la modelo Greis Keren.

¿Entonces, estuviste ahí como parte de tu trabajo como representante?

Así es, y no estaba sola, pues me acompañaban otras personas que trabajan conmigo. No solo grabé unos videos, sino que hice una transmisión en mis redes porque la idea era mostrar que Néstor sigue vigente en la música... todo es trabajo.