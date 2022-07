La modelo y empresaria Greis Keren reafirmó que solo tiene una amistad y trato laboral con el cantante Néstor Villanueva, quien hace unos días acaba de firmar el divorcio a Florcita Polo Díaz, tras los escándalos mediáticos que vive con la hija de Susy Díaz. Asimismo, refirió que actualmente se encuentra soltera y no quiere tener pareja.

“Néstor es solo mi amigo, no hay nada más, ni ha pasado algo entre nosotros. Por eso es que nos hemos reunido en algunas ocasiones como se ha visto en televisión, y reafirmo que descarto cualquier tipo de relación amorosa”, enfatizó tajantemente la modelo.

Es más, Greis Keren señala que ha contratado al cumbiambero en algunas ocasiones porque tiene una productora y realiza algunos eventos.

“Yo tengo una productora de eventos y suelo contratar a diversos artistas para shows y diversas presentaciones; y por ello, hemos coordinado algunas cosas, todo siempre ha sido por trabajo”, aclara Greis.

Respecto a la firma del divorcio que habría hecho Néstor Villanueva a Florcita, indicó que no tiene nada que opinar.

“Ese es un tema personal de Néstor, yo no tengo nada que opinar al respecto. Solo espero que sea siempre un padre responsable, tiene que velar por sus pequeños”, agregó.

Finalmente, aclaró que actualmente se encuentra soltera y no quiere tener pareja.

“Por ahora estoy muy bien soltera, no pienso en tener pareja pues estoy enfocada en mi trabajo y proyectos personales. No tendría ni tiempo para dedicarle a una persona”, añadió.

‘NÉSTOR ERA UN VIVIDOR’

Eddie Hidalgo, más conocido como el ‘Mero loco’, celebra que Florcita Polo haya decidido separarse de Néstor Villanueva, pues aseguró que el cantante siempre ha sido un ‘vividor’ y solo esperaba que Susy Díaz muera para vivir de su fortuna.

“Hace tiempo era para que Florcita se separe de Néstor, un hombre que no trabajaba, sin oficio ni beneficio. Era un vividor, yo siempre la veía triste y pensativa a ella”, expresó Hidalgo.

Florcita denunció que la maltrató física y psicológicamente. ¿Ya tenías conocimiento de eso?

No. Con Florcita se había sacado la lotería, pero no la supo valorar ni tratar. Era un insolente, no tenía trabajo, la trataba mal y Susy le compraba todo para sus nietos. Ella (Díaz) le llenaba todo el departamento a su hija y él era un malagradecido.

Florcita comentó que Néstor no le quiere firmar el divorcio. ¿Crees que busca sacarle dinero?

Definitivamente que sí. Él no tiene trabajo ni nada. Néstor vivía de Florcita, lo que quiere es sacarle plata, es poco hombre. Hace tiempo era para que Florcita bote a ese ‘pata’. Estaba esperando que Susy se muera para que quedarse con la fortuna, yo nunca lo quise...