La modelo y empresaria Greis Keren aclaró que no es ninguna fan enamorada de Néstor Villanueva, tras haber sido captada grabando con su celular un show del cumbiambero en una discoteca, en Lince.

“Esas imágenes que salieron (en Amor y fuego) fue el último evento que trabajamos y lo estaba grabando para enviárselo a un empresario de Chachapoyas, pues tenemos un evento el 28 de julio y no querían aceptarlo por la mala imagen que le han hecho en los medios. Entonces, lo grababa para que vean que el público lo recepciona bien, disfrutan con su show y no lo insultan”, enfatizó Greis Keren.

¿Entonces, estuviste ahí como parte de tu trabajo como representante?

Así es, y no estaba sola, pues me acompañaban otras personas que trabajan conmigo. No solo grabé unos videos, sino que hice una transmisión en mis redes porque la idea era mostrar que Néstor sigue vigente en la música... todo es trabajo.

¿No tienes una relación con Néstor?

En su momento ya lo aclare, el único vínculo que tenemos es laboral, nunca ha pasado nada, ni va a pasar. Pero sí me ha molestado que me pongan como si fuera la fan enamorada de Néstor.

Estas imágenes salieron el viernes, día que celebrabas tu cumpleaños...

Así es, yo estaba en mi casa con mi familia y mucha gente me escribía para contarme lo que estaba saliendo en televisión. Ha sido un momento muy incómodo, este tema ya me está cansando y he decidido dejar de trabajar con él porque me vinculan y dañan mi imagen.

¿Tanto te ha afectado?

Yo no estoy acostumbrada a estar en está clase de cosas, a mí me gusta trabajar. En las redes sociales de Néstor tiene buena aceptación del público, no hay ataques pero este tipo de cosas no me gustan.

¿Quizá esto afecta a tu relación?

Nada que ver, yo me encuentra solterísima. He decidido solo dedicarme a trabajar y tener tranquilidad. Además, continúo con mi programa radial en Sound play.

TROME | Florcita Polo y Néstor Villanueva firmaron divorcio (ATV)

CADA UNO POR SU LADO

QUÉ ROCHE. Las cámaras de Amor y Fuego captaron a Néstor Villanueva animando un show en una discoteca de Lince el pasado fin de semana. Y aunque no habían muchas personas en el local, quien destacaba cerca del escenario era Greis Keren, modelo con la que ha sido relacionado sentimentalmente luego de anunciar su separación de Florcita Polo.

Durante toda la presentación del cumbiambero, Greis lo grababa fielmente desde un palco, misma ‘fan enamorada’. En un momento, Néstor notó la presencia de los reportero de Rodrigo González y les mandó un afectuoso saludo, para luego continuar con su espectáculo.

Poco después, al término del show, la ex de Jerson Reyes salió del local y fue abordada por el periodista, quien le preguntó sobre su relación con el padre de los hijos de Florcita. “Nada que ver” , se limitó a decir antes de irse del lugar. Pocos metros detrás, Néstor abandonaba la discoteca.

