SE PRONUNCIAN. Greissy Ortega utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a Ítalo Villaseca, su actual pareja y padre de sus hijos, tras el violento incidente que protagonizó la última semana con comerciantes del emporio de Gamarra y policías.

“A las finales siempre estaremos unidos y trabajando por nuestros hijos. Van haber varias versiones pero la realidad solo es una. Te admiro, te sacas el sudor de tu frente por tu familia trabajando honradamente sin dañar a los demás ni pedirle nada a nadie”, escribió la hermana de Milena Zárate en sus historias de Instagram junto a una foto con su pareja.

Asimismo, la colombiana le agradeció por su ‘apoyo incondional’. “A pesar de que tú también te estás derrumbando me sostienes para yo no caer porque somos uno solo. Te amo mi amor”, concluyó.

Por su parte, Ítalo Villaseca reposteó el mensaje de Greissy Ortega y también la reconoció por el soporte que le brinda. “Te amo mi reina, gracias por estar siempre conmigo. Seguiré dando todo por ustedes. Así tenga que enfrentarme a todo, nunca dejaré que nada les falte”, escribió junto a la publicación.

Greissy Ortega le manda mensaje a Ítalo Villaseca tras pelea en Gamarra

ÍTALO ES FISCALIZADOR Y SE PELEA CON POLICÍA

El nombre de Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, nuevamente ha sido noticia, pero esta vez por la fuerte pelea que ha protagonizado su pareja Ítalo Villaseca en los alrededores de Gamarra, cuando cumplía la función de fiscalizar a los comerciantes del emporio.

El periodista de espectáculos, Samuel Suárez, dio a conocer las imágenes en las que se muestra a Ítalo con su uniforme de fiscalizador del municipio de La Victoria. Sin embargo, protagonizó un altercado con la policía.

“A la Policía se le respeta. Fiscalizadores quitan mercadería y no quieren devolver a vendedor. Malcriado metiéndole un cabezazo al policía”, dice el video del portal de Instarándula.

Según menciona la denuncia, los fiscalizadores habrían quitado la mercadería de los comerciantes, por lo que la Policía intervino y se desató la pelea.

“A mí también me sorprendieron estas imágenes. No le escribí a Ítalo, le escribí a Greysi y le pregunté qué sucedió, pero sentí como que ella no quería que estas imágenes salgan a la luz, me imagino por cuidar el tema laboral de Ítalo”, dijo el popular Samu.

Además, el conductor de espectáculos mencionó que casi nadie sabía del trabajo de Ítalo, quien en los últimos meses ha estado desaparecido de la farándula local.

“Ya sabes Greisy, ustedes son personas públicas, tú también hasta hace poco estás en el Miss Primavera, Ítalo por lo visto se está alejando del espectáculo y tiene otro trabajo que nadie sabía, pocos sabían que era fiscalizador”, sostuvo.

