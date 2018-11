Greissy Ortega acusa de pegalón a su esposo Ítalo Villaseca

La colombiana Greissy Ortega vuelve a estar en el ‘ojo de la tormenta’, al revelar que su esposo Ítalo Villaseca la agredió física y psicológicamente en más de una oportunidad.



“Sí, hubo golpes y hasta ahora tengo los moretones. Me jaló del cabello, me tiró a la cama y agarró a puñetes. Lo voy a denunciar, pero quiero que mis hijos primero estén estables”, dijo entre lágrimas Greissy, quien señaló que la pelea se originó al encontrar mensajes de Ítalo con otra mujer.

“Me sentía perdida e inestable emocionalmente. No tengo a nadie, quisiera que mi vida sea diferente, ya pagué todo lo que tenía que pagar”, añadió Greissy.



En tanto, Ítalo reconoció que le faltó a su esposa, pero señaló que fue en defensa porque la colombiana lo quiso agredir con un cuchillo.

“Es cierto, le levanté la mano porque todo llega a un tope y uno se cansa. Solo la empujé y la tiré a la cama. Le cayó un puñete, pero no fue mi intención, me ganó la cólera y la rabia. Luego ella agarró el cuchillo delante de mis hijos y me amenazó. Me dijo que me lo iba a clavar”, expresó Villaseca, quien desmintió haber sido infiel.



En tanto, la conductora Lady Guillén le recomendó a Greissy que demande penalmente a Ítalo.

“He pasado por eso (violencia) y puedo identificar tu situación. No es fácil denunciar porque una entra a una etapa de la negación, pero tienes dos hijos y debes salir para adelante. Deberías denunciarlo porque es el momento preciso”, refirió.