La colombiana Greissy Ortega contó que está por cumplir siete años de matrimonio con Ítalo Villaseca y atraviesa su mejor momento, pues ambos han madurado y llevan varios meses sin peleas ni desacuerdos. Además, enfatiza que está dedicada a ver crecer a su familia.

“Estoy viviendo una etapa muy linda con mi esposo (Ítalo Villaseca) y mis hijos, quienes acaban de cumplir 6 y 4 años, y lo hemos celebrado en casa, con mucho amor y unión. Actualmente, debido a la pandemia no se pueden realizar fiestas, así que lo hemos disfrutado entre nosotros”, señala Greissy Ortega.

¿Y cómo va la relación con Ítalo?

Mi matrimonio cada día está más fuerte, en octubre vamos a cumplir 7 años de casados y hemos madurado mucho, ya no somos los chiquillos que estábamos jugando a ser padres. Siento que los dos estamos muy centrados y tenemos muchas metas por cumplir.

¿Cada experiencia qué han vivido los ha hecho más fuertes?

Efectivamente, en lo personal yo me críe por mucho tiempo con mi hermana Milena y cuando salí de ahí a la mala, pues me tocó madurar. El tiempo siempre ayuda a cerrar heridas y madurar, ya no soy la chiquilla.

Entonces, ustedes han encontrado un equilibrio...

Si, ya nos conocemos muy bien y también somos más pacientes. Por ejemplo, hace como seis meses que ni peleamos ni discutimos... tampoco se ha aparecido ninguna resbalosa por ahí, ja, ja. Antes andaba con mi raticida y bueno, tengo mi carácter. Pero Ítalo, más allá del chico inmaduro que podía ser, siempre ha sido un buen padre y como parejos hemos crecido, hemos aprendido.

¿Han llevado terapia de pareja?

Eso fue importante para nosotros, pues pudimos entender las cosas que nos pasaban, controlarnos y saber qué queríamos en la vida. Mientras el amor sea verdadero, siempre se pueden superar las problemas.

¿Cómo te va después de la operación de manga gástrica?

Muy bien, ya he bajado 26 kilos y me siento renovada, con muchos proyectos para el futuro. Yo siempre bailé con mi hermana, pero también canto, así que estoy trabajando en eso, habrán sorpresas. Aunque claro, me gustaría poder estar en ‘Reinas del show’.

También trabajabas con tu hermana en su spa...

Bueno, yo estudie cosmiatría y acudía al salón de mi hermana cuando me requerían y poder atender a un grupo de clientas previa cita. Yo siempre he sido una mujer de trabajo y espero ir cumpliendo mis sueños.