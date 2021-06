La colombiana Greissy Ortega ha dado un cambio radical ya que en menos de tres meses, y gracias a una operación de manga gástrica, bajó de 24 kilos de peso y asegura que se siente bien y se ve más joven.

“Estoy feliz, he bajado bastante de peso. Más allá de la belleza, emocional y anímicamente me siento bien”, indicó.

Estás contenta con los resultados.

Obvio, como no voy a estar contenta. He bajado 24 kilos en menos de tres meses, todo gracias al doctor Hoshe Joo.

¿Tuviste que comprarte ropa nueva?

No quise comprarme ropa antes de operarme porque sabía lo que iba a pasar. Hay algunas prendas que me ha tocado hacerles unos arreglos, otras las he regalado porque sí son grandes, pero ahí vamos acomodándonos.

¿Qué dice Ítalo de tu cambio?

No sabes, es muy intenso. Obviamente él me conoció delgada, pero con más cadera. Ahora he adelgazado pareja y nunca me había visto así. Le impresiona, de buena manera, verme tan cambiada. Además, me he vuelto un poco más vanidosa, no me intimido ante las cosas porque sé lo que soy, lo que valgo. La verdad, que le ha gustado mi cambio.

Y también te sientes mejor de salud.

Sí, antes me cansaba mucho al caminar, no podía respirar, mis rodillas me dolían demasiado, ahora me siento más ágil. Me parece increíble levantarme y ver otra cara (en el espejo), no sé cómo que me achibolé, me veo más joven y me gusta, pero hay gente que me estresa.

Lo dices por los comentarios en las redes.

Es que hay personas que me decían que baje de peso, que se me veía mal y ahora me dicen: ‘estabas mejor antes’. De verdad que estresan

No deberías darle importancia a esos comentarios...

Estoy más allá de lo que la gente diga, yo me siento muy bien así, me siento completa.

¿Ha cambiado tu alimentación?

Mi papá me dice ‘barriga de paloma’ porque con tres cucharadas ya estoy llena. Ítalo es el tragón.

No parece porque es de contextura delgada.

Lo que pasa es que es full gimnasio. Es muy ordenado con la alimentación, siempre le hago sus dietas. Es un chico agarradito, pero natural no tiene agua en el cuerpo.

¿Ya cuánto tiempo tiene juntos?

En octubre cumplimos 7 años.

Nadie creía que iban a durar tanto.

Imagínate, ahorita nuestros hijos, en julio, cumplen 4 y 6 años. Y en agosto yo cumplo años, no digo cuántos porque ahorita me veo de 15 o 16 (risas).

¿Se quedan con la parejita?

Sí, hay momentos que me entra la locura y digo que me gustaría tener una niña más, pero pensándolo bien con dos estamos perfectos.

