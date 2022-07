Greissy Ortega se encuentra en Texas luego de haber cruzado la frontera ilegalmente desde México hacia Estados Unidos, en su afán por reencontrarse con su esposo y padre de sus hijos Ítalo Villaseca, quien hace unos meses emigró para buscar un futuro mejor para su familia.

A tan solo unos días de llegar a Estados Unidos, la hermana de Milena Zárate usó sus redes sociales para festejar las fiestas patrias peruanas. “Feliz 28 de julio Perú. Ese país me dio las tres personitas que más amo, mis hijos”, escribió la colombiana en sus historias de Instagram junto a un foto de ella de rojo y blanco.

Greissy Ortega celebra fiestas patrias desde EE.UU.

GREISSY ALEJADA DE SU ESPOSO EN EE.UU.

Greissy Ortega negó que se haya reencontrado con su esposo Ítalo Villaseca en Estados Unidos, luego que su hermana, Milena Zárate, asegurara que la familia ya se encontraba reunida desde el pasado fin de semana.

Según contó la colombiana para Amor y Fuego en un enlace en vivo, ella se encuentra en un albergue en Texas con sus tres hijos, su hermano ‘El Parcero’ y su sobrina, mientras que su esposo está en Nueva Jersey. a casi tres mil kilómetros de distancia.

“Te soy muy sincera, no sabemos cuándo nos podemos ir de acá. Es complicado. Hasta cierto punto hemos podido cruzar con algo de dinero. Dios quiera que sea muy pronto, que Ítalo vea a mi hija que la vio de trece días de nacida y ya va cumplir tres meses”, dijo Greissy, quien explicó que su hermano Juan Carlos Ulloa, más conocido como ‘El Parcero’, fue quien la ayudó para emigrar.

“Fue la única persona a la que le conté todo mi problema y por él tomé la decisión porque sola no iba a poder, sola no me iba a arriesgar”, indicó para las cámaras de Amor y Fuego.

Greyssi Ortega contó que se encuentra en un albergue con su familia y la de su hermano pero no la pasan tan bien porque solo les dan sandwiches y agua. “No te alimentan bien porque te dan un sandwich para todo el día. Mi hermano se rebusca para que los cuatro niños coman, el trata de buscársela en lo posible para traer algo de comida”; explicó.

