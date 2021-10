¿LA VISITA LA CIGÜEÑA? La hermana de Milena Zárate, Greissy Ortega, afirmó que aún no sabe si está embarazada, ya que ha sufrido varios cambios hormonales a raíz de su operación de manga gástrica.

“Me hice unos exámenes, pero mi ginecóloga dice que puede deberse a los cambios hormonales, estoy tomándolo con calma. Pero si estoy embarazada lo vamos a sacar adelante porque soy una mujer fuerte”, sostuvo la colombiana, quien recordó que sus anteriores embarazos fueron de riesgo, ya que sufrió de preeclampsia.

Greissy postuló para Miss Primavera

Hace unas semanas, la hermana de Milena Zárate le ganó a Robotina y pasó a la siguiente fase del concurso ‘La Reina de la Primavera’ de ‘Mujeres al mando’, aunque finalmente no logró hacerse con la corona.

Greissy Ortega participó en el reto de las preguntas, donde le consultaron si cambiaría alguna cosa de su vida. “Yo me quedo con lo aprendido, con los golpes de la vida, porque me han enseñado mucho, a ser más fuerte y poder guiar a mis hijos con mucha más fortaleza”, dijo.

Greisy se hizo la manga gástrica y bajó 24 kilos en tres meses

En junio de este año, Greissy Ortega dio una entrevista para Trome en la que aseguró sentirse contenta con su radical cambio, ya que en menos de tres meses, y gracias a una operación de manga gástrica, bajó de 24 kilos de peso.

Estás contenta con los resultados.

Obvio, como no voy a estar contenta. He bajado 24 kilos en menos de tres meses, todo gracias al doctor Hoshe Joo.

¿Tuviste que comprarte ropa nueva?

No quise comprarme ropa antes de operarme porque sabía lo que iba a pasar. Hay algunas prendas que me ha tocado hacerles unos arreglos, otras las he regalado porque sí son grandes, pero ahí vamos acomodándonos.

¿Qué dice Ítalo de tu cambio?

No sabes, es muy intenso. Obviamente él me conoció delgada, pero con más cadera. Ahora he adelgazado pareja y nunca me había visto así. Le impresiona, de buena manera, verme tan cambiada. Además, me he vuelto un poco más vanidosa, no me intimido ante las cosas porque sé lo que soy, lo que valgo. La verdad, que le ha gustado mi cambio.

Y también te sientes mejor de salud.

Sí, antes me cansaba mucho al caminar, no podía respirar, mis rodillas me dolían demasiado, ahora me siento más ágil. Me parece increíble levantarme y ver otra cara (en el espejo), no sé cómo que me achibolé, me veo más joven y me gusta, pero hay gente que me estresa.

Lo dices por los comentarios en las redes.

Es que hay personas que me decían que baje de peso, que se me veía mal y ahora me dicen: ‘estabas mejor antes’. De verdad que estresan.

