Greissy Ortega, se mostró contenta al revelar que obtuvo su primer trabajo en como animadora de un evento musical para latinos en New Jersey, Estados Unidos. La hermana de Milena Zárate empleó su cuenta de Instagram para darle la noticia a sus seguidores.

“Mi primer evento con la mejor maquilladora y asesora de vestuario”, indicó Greissy Ortega. En la imagen se le ve con el look que usará para este evento. “Lista para el show”, se lee en la publicación de la maquilladora que la alistó para su empleo.

“Siempre quedo linda y en buenas manos con la mejor”, comentó la colombiana. Ortega también compartió la publicidad de este evento. En el video se ve que la fecha fue el domingo 16 de octubre a las 8 de la noche en West New York, New Jersey.

Greissy Ortega contó su dura vida en EE.UU.

Greissy Ortega se enlazó en vivo días atrás con el programa Magaly Tv La Firme para contar la dura lucha que viene atravesando tras emigrar a Estados Unidos hace varios meses, en una travesía que realizó con sus tres menores hijos y su hermano ‘El Parcero’, cruzando la frontera de manera ilegal desde México.

“Yo a veces me cachueleo de madrugadas para no dejar a los niños, tenemos que turnarnos por nuestros hijos. Yo trabajo en todo, a veces me llaman en la noche para Mc Donalds, todo lo que es 24 horas. Yo nunca le he dicho que no al trabajo honrado”, dijo la hermana de Milena Zárate.

