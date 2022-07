Gigi Mitre y Rodrigo González comentaron este viernes la situación de Greissy Ortega, quien logró cruzar la frontera para ingresar a Estados Unidos de manera ilegal nada menos que junto a sus tres hijos, la menor de los cuales tiene tan solo dos meses de nacida.

La conductora de Amor y Fuego lamentó que la colombiana haya arriesgado a sus pequeños pese a que en Perú tenía a su hermana, Milena Zárate. “Yo entiendo que mucha gente tiene que salir de su país por la situación en la que viven, pero no estoy muy segura que sea la situación de Milena y su familia. Ellos tienen tres hijos y han puesto en riesgo la vida de unos niños. Que yo sepa, a Milena le va bien, tienen de dónde agarrar, comprendo que quieran buscar mejoras para su futuro, sin embargo pueden haber trabajado y si querían irse a Estados Unidos está bien, pero por la buena, sin arriesgar a los niños, o que se arriesguen ellos ”, dijo indignada.

Por su parte, el popular Peluchín lamentó que algunos de sus seguidores puedan seguir el ejemplo de Greissy y arriesgar sus vidas en la difícil travesía que significa cruzar la frontera para ingresar a Estados Unidos como ilegal. “Pueden encontrar un final muy fatal. En EE.UU. no tienen ningún escrúpulo en bajarte de un plomazo , porque además estás en una zona en la que no deberías estar”, indicó el conductor.

Finalmente, acotó que no cree que la hermana de Milena Zárate esté pasando por un momento tan complicado a nivel económico como para poner en peligro a sus niños. “ La sacaron barata, lo lograron, pero esto no es aconsejable para nadie porque pones en riesgo tu vida . Hay gente que está en situaciones límite pero no creemos que Greissy se ajuste a ese grupo”, aseveró.

TE PUEDE INTERESAR

Yahaira luce vestido de S/ 45 en Premios Juventud y Magaly la ‘sepulta’: “¿Qué se puso en el cuello?”

Greissy Ortega pudo ingresar de ilegal a Estados Unidos: “Recé mucho, estallé en llanto”, revela Milena

Melissa Paredes no soporta estar sin su hija y apela orden judicial que la aleja 100 metros de menor

Edgar Vivar, el ‘Señor Barriga’, se descompesó esta mañana en entrevista radial