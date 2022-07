Greissy Ortega, la hermana de Milena Zárate, está pasando por uno de los momentos más duros de su vida. Y es que hace solo seis días voló a México para intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos, pero las autoridades no le permitieron el ingreso.

Todo comenzó en mayo de este año, cuando su esposo, Ítalo Villaseca, viajó a EE.UU. para buscar un mejor futuro para sus tres hijos, la menor de tan solo dos meses. Según Amor y Fuego, Greysi se deprimió porque necesitaba de su pareja y bajó de peso hasta llegar a los 45 kilos.

“Me estaba volviendo loca, yo duré un mes sin comer, no dormía, solamente lloraba, yo creo que mi cara lo dice todo. Era horrible, yo era una zombie andante, andaba por ahí como loca”, comentó para el programa de Rodrigo González.

Ítalo Villaseca, quien ingresó a Estados Unidos como ilegal y ahora trabaja en un supermercado, la calmó y le pidió un tiempo para establecerse, pero ella no aguantó más y hace seis días se despidió de su hermana Milena Zárate y se fue con sus tres hijos y su hermano, ‘El parcero’, a México.

“Todo ha subido, a mí no me alcanzaba el dinero (en Lima), tengo tres bocas que alimentar, mi hija pide pañales, leche, todo, entonces era difícil y yo dije no más, me voy”, acotó Greissy Ortega en declaraciones para Amor y Fuego.

La colombiana abordó un avión que la llevó a Bogotá, Colombia, y luego uno para México, donde intentó cruzar la frontera para Estados Unidos sin éxito.

GREYSI ORTEGA IMPEDIDA DE INGRESAR A EE.UU.

“ A mí me han devuleto del lado por donde iba a ingresar, me han devuelto porque literalemten casi todos los colombianos están ingresando para buscar una vida mejor... No tenía algunos trámites que ellos necesitaban para que me dejaran ingresar pero voy a volver a tomar fuerzas para volver a intentarlo, no va ser fácil, pero a mí nadie me detiene, voy a seguir insistiendo hasta cruzar la frontera con mis hijos”, dijo Greissy Ortega.

Según la hermana de Milena Zárate, su hermano, ‘El Parcero’, fue quien la ayudó para tratar de entrar a Estados Unidos. “Juan es muy amiguero y ese amigo le dijo de otro amigo y ese amigo y así sucesivamente”, indicó sobre cómo decidió tratar de ingresar al país del norte de manera ilegal.

Al momento, Greissy Ortega se está quedando con sus tres hijos en una precaria habitación de hotel en Cancún, México. “No nos queda de otra, sabemos que de repente es muy riesgoso pero si uno no arriesga no gana. Quizá le faltamos el respeto a las autoridades pero es eso o que nuestros hijos se mueran de hambre”, a cotó.

Esposo de Greissy Ortega llegó a Estados Unidos de ilegal en mayo de este año y ella quiso seguirle los pasos con sus hijos, pero no le permitieron el ingreso.

