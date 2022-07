Milena Zárate volvió a referirse a la difícil situación que atraviesa su hermana Greissy Ortega, quien intentó ingresar a Estados Unidos de manera ilegal con sus tres hijos pero fue devuelta a México. Al momento, la colombiana se encuentra en un hotel en Cancún y aseguró que seguirá intentando cruzar la frontera.

“ Todos le dijimos que no lo haga, es adulta, la puedo aconsejar, pero ya es su decisión, no es una niña. De hecho, se peleó conmigo por hacer las cosas a escondidas, sobre todo por los niños. Hubiese preferido no saber nada de ella, no saber su paradero, igual lo iba a hacer”, dijo la cantante en una entrevista al diario El Popular.

Asimismo, aseguró que está apoyando a Greissy de manera emocional y que su hermana no la está pasando para nada bien. “Ella tomó la decisión porque tocó fondo y aquí era mucho más difícil sacar adelante a sus hijos. Espero que pueda lograr sus metas por el bien de los niños, trabajen y vaya bien por allá. Así quisiera regresar a Perú no puede entrar por los problemas que tuvo hace varios años”, acotó Milena Zárate.

Por otro lado, prefirió no pensar en los peligros que correría su hermana y sus sobrinos al cruzar la frontera de manera ilegal. “Pasan hambre, pero no hay opciones de salir a comprar por la misma travesía de las condiciones que están pasando”, indicó.

Finalmente, consideró que Greyssi Ortega no tomó una buena decisión al revelar su calvario para Amor y Fuego.

