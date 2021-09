La colombiana Greissy Ortega cuenta que tuvo problemas en su alimentación que la han hecho bajar demasiado de peso, reconoce que su error fue no seguir las indicaciones del médico, y se ha sentido afectada por los ataques que recibe en redes sociales. Cinco meses después de su operación de la banda gástrica ha bajado 26 kilos de peso.

Greissy hay gente, en redes sociales, que dice que estás demasiado delgada, que no se te ve bien.

Lo que pasa es que uno no puede darle el gusto a toda la gente. Cuando estaba gordita me hacían demasiado bullying y ahora que estoy delgada me dicen que antes me veía mejor. También es cierto que tuve un problema, hace poco, con mi estómago.

¿Qué te pasó?

Obviamente yo solo quería bajar de peso y no me fijaba tanto en el hecho de cuidarme saludablemente. Yo sentía que si comía me iba a salir un rollo. Entonces, se me estaba empezando a encoger un poco el estómago, no quería recibir comida y si la recibía me daba ganas de vomitar, tipo anorexia.

Estás en tratamiento...

Ahorita estoy con nutricionistas, ellos me están ayudando. Ese es el tema, que quizá la gente puede hablar mucho pero nadie sabe lo de nadie. Además, en los exámenes salió que tenía un poquito de gastritis, también eso me jugó en contra. Ahora estoy tomando las cosas con calma, trato de tomarme las pastillas porque hasta ganas me dan de vomitarlas, pero me calmo y respiro para no devolverlas.

Eres consciente de que se te ve demasiado delgada...

Obviamente, todos los días me veo en el espejo. Yo trato de avanzar y no retroceder, no afligirme porque a las finales, quizá, por hacerme un bien, terminé haciéndome un mal. Eso no es lo que quiero pensar, por eso estoy haciendo mi tratamiento con los nutricionistas del doctor.

¿Te afectan las críticas?

Hubo un momento en que yo sufrí mucho bullying mediáticamente y en redes sociales. Lo mismo que pasó con Micheille (Soifer) porque la gente le decía ‘que gorda que estás, te pareces a Abencia Meza’. Lo mío fue igual y es complicado porque la gente no sabe como te pueden afectar los comentarios. Uno borra los mensajes malos, pero se te quedan, te dañan y lastiman. Hay gente que te critica solo porque le gusta hacer sufrir a otras personas. Han llegado a decirme que estoy enferma o que me han hecho brujería.

¿Cómo te ves ahora?

No me veo mal, pero quiero verme un poco mejor. Tampoco es que estoy desnutrida o muriéndome de hambre, pero con el tiempo y el tratamiento va a subir la masa muscular. Todo es poco a poco, yo a mi cuerpo no puedo exigirle para que la gente me vea bien. Lo que estoy haciendo es para que yo me vea y me sienta bien porque tengo dos niños a los cuales me falta mucho por enseñarles y me necesitan

Tu hermana Kelly también se va a realizar la operación de la manga gástrica.

Sí, me alegra mucho. Siempre la he admirado por ser una chica trabajadora y estudiosa. Yo le deseo todos los éxitos del mundo, que esto sea algo bueno para ella y que siga las indicaciones del doctor porque creo que eso fue lo que me pasó a mí, de que no escuchaba a nadie solamente hacía lo que yo pensaba que estaba haciendo bien.

Ese fue el problema...

Y me estoy sincerando porque sino me importara diría: “sabes que me veo bien y no me importa lo que diga la gente’. Sé que cometí un error de cerrar mis oídos y no escuchar (al médico), pero todavía estoy a tiempo (de hacer las cosas bien).