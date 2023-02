SE VIENE RECUPERANDO. No hay mal que por bien no venga, es la frase que ahora tiene en claro Greyssi Ortega, hermana de Milena Zárate, que se encuentra viviendo en un hotel para inmigrantes en Estados Unidos, a donde llegó cruzando el río y de ilegal. En declaraciones EN VIVO para el programa de ‘Magaly TV La Firme’ contó detalles de su actual trabajo.

La peruana constató que el gobierno norteamericano se está haciendo cargo de ella, de su pareja Ítalo Villaseca y sus hijos, por lo que su salario del trabajo que tiene lo ahorra completamente.

“Me dijeron ‘ven con tus cosas’ y acá te vamos a mandar para el lugar donde te vas a establecer. Todo esto nos pareció super extraño, nos llevaron en bus para hotel en Manhattan, era algo raro, mis hijos ya tienen seguro, estudios, a mi hija le dan todo, a la bebé, inclusive guardería cuando trabajo ”, dijo.

Según explicó Greyssi, ella está trabajando ahora en un local de un conocido restaurante de comida Rápida ‘Mc Donalds’, mientras que Ítalo trabaja cargando y descargando camiones.

“Acá te dan la ayuda hasta que tú sientas el valor de irte al lugar que quieras alquilar o de repente hay personas que están ahorrando, porque acá no te cobran nada. Para mí y para Ítalo, eso necesitábamos, él trabaja todos los días, yo por día, a mi hija la cuidan cuando trabajo, es una ayuda muy buena ”, dijo.

MILENA Y GREYSSI DISTANCIADAS OTRA VEZ

En entrevista para Trome, Milena Zárate contó que se encuentra distanciada de su hermana Greissy Ortega, quien vive con su familia en Estados Unidos desde hace varios meses, cuando decidió cruzar la frontera por México de manera ilegal para reunirse con su esposo Ítalo Villaseca, porque no está de acuerdo con las decisiones que toma.

“ No tengo mucha comunicación con ella porque, para ser honesta, no estoy de acuerdo con muchas decisiones que toma . Para no mortificarme y estar ‘que los niños’, pienso que es un rol que le corresponde a ella, al final la persona que tiene que velar por el bienestar de ellos y el suyo, es ella”, dijo.