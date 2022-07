JUNTOS DE NUEVO. Greissy Ortega por fin pudo reencontrarse con su esposo Ítalo Villaseca, luego de la travesía que vivió para cruzar la frontera con Estados Unidos desde México de manera ilegal con sus tres menores hijos para reunir a su familia nuevamente.

A través de sus historias de Instagram, la hermana de Milena Zárate compartió el emotivo encuentro de sus pequeños con su padre. “Y el momento que le pedí a Dios llegó después de tres largos meses. El reencuentro de padre e hijos se pudo lograr con la ayuda de Dios, gracias a TODOS por tenerme en sus oraciones. Dios me los bendiga”, escribió la colombiana junto a las imágenes.

Además, aseguró que le ha tocado vivir momentos muy difíciles a lo largo de su vida pero cree que su viaje para reencontrarse con Ítalo Villaseca fue una de sus vivencias más complicadas. En ese sentido, aseguró que tuvo que pasar 18 días de recorrido para poder ver junta a su familia nuevamente.

“Los amo, no hay frontera que nos separe, mientras que exista amor, todo se puede. Sé que ahora sí nos podrás proteger de todo mal y peligro. Mi amor, te amo y ya estamos completos”, indicó Greissy Ortega.

Greissy se mostró agradecida con Dios por permitirle reunir a su familia nuevamente, tras hacer un recorrido de 18 días para cruzar ilegalmente a Estados Unidos y reencontrarse con su esposo Ítalo Villaseca.

GREISSY CRUZÓ LA FRONTERA ILEGALMENTE Y SE QUEDÓ EN ALBERGUE DE TEXAS

Según contó la colombiana para Amor y Fuego en un enlace en vivo, a su llegada a Estados Unidos se quedó en un albergue en Texas con sus tres hijos, su hermano ‘El Parcero’ y su sobrina, mientras que su esposo está en Nueva Jersey, a casi tres mil kilómetros de distancia.

“Te soy muy sincera, no sabemos cuándo nos podemos ir de acá. Es complicado. Hasta cierto punto hemos podido cruzar con algo de dinero. Dios quiera que sea muy pronto, que Ítalo vea a mi hija que la vio de trece días de nacida y ya va cumplir tres meses”, dijo Greissy, quien explicó que su hermano Juan Carlos Ulloa, más conocido como ‘El Parcero’, fue quien la ayudó para emigrar.

“Fue la única persona a la que le conté todo mi problema y por él tomé la decisión porque sola no iba a poder, sola no me iba a arriesgar”, indicó para las cámaras de Amor y Fuego.

Greyssi Ortega contó que se encontraba en un albergue con su familia y la de su hermano pero no la pasan tan bien porque solo les dan sandwiches y agua. “No te alimentan bien porque te dan un sandwich para todo el día. Mi hermano se rebusca para que los cuatro niños coman, el trata de buscársela en lo posible para traer algo de comida”; explicó.

