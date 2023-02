Greissy Ortega cuenta que llegar a Estados Unidos fue toda una pesadilla porque tuvo que cruzar dos ríos con dos niños pequeños. En algún momento pensó en volver a Perú, pero ‘dar un paso atrás es de cobardes’ y tuvo problemas matrimoniales con Ítalo, pero lograron superarlos.

“Ahora nos mudamos a Nueva York porque en Nueva Jersey hay mucho latino, a mis hijos les chocó un poco el frío, pero ya se están recuperando”, contó Greissy.

Se están sacando la mugre...

Sí, acá se vino a trabajar. Mis hijos estudian y a la bebé me la cuidan porque acá ayudan mucho al inmigrante. Ítalo trabaja a tiempo completo y yo medio tiempo en un McDonalds.

¿Es cierto que pensabas regresar a Perú?

Sí, porque estuve pasándola mal, tuve problemas matrimoniales y venía con una depresión posparto. Mucha gente me decía ‘por qué no publicas nada con Ítalo’, pero no estábamos pasando un buen momento, pasamos por una crisis, pero cuando el amor es fuerte y real todo se puede. Mis hijos están bien, estudiando, nosotros trabajando y unidos porque al final solo nos tenemos a nosotros.

Eres bien valiente para irte con los tres chicos por la frontera.

Fue una experiencia traumática que no quisiera volver a tener.

¿Qué pasó?

Cuando pasaba por el río mis niñas casi se me caen de mis manos. Lo bueno es que hubo unos colombianos que me ayudaron para que no se cayeran y no me llevara la corriente.

¿Cruzaste el río sola?

Cruce dos ríos solita con mis tres hijos. Un señor que no me conocía agarró a mi hijo mayor y la esposa con la cajita de insulina en la mano no me dejó caerme con mis 2 niñas. Gracias a Dios cruzaron al mismo momento que yo.

Una experiencia muy dura...

Horrible, duré tres meses soñando con eso. Fue una experiencia traumática.

Milena distanciada de su hermana Greissy: “No estoy de acuerdo con muchas de sus decisiones”

Milena Zárate contó que se encuentra distanciada de su hermana Greissy Ortega, quien vive con su familia en Estados Unidos desde hace varios meses, cuando decidió cruzar la frontera por México de manera ilegal para reunirse con su esposo Ítalo Villaseca, por que no está de acuerdo con las decisiones que toma.

“No tengo mucha comunicación con ella porque, para ser honesta, no estoy de acuerdo con muchas decisiones que toma. Para no mortificarme y estar ‘que los niños’, pienso que es un rol que le corresponde a ella, al final la persona que tiene que velar por el bienestar de ellos y el suyo, es ella”, dijo.