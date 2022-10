Greissy Ortega se enlazó en vivo este jueves con Magaly Tv La Firme para contar la dura lucha que viene atravesando tras emigrar a Estados Unidos hace varios meses, en una travesía que realizó con sus tres menores hijos y su hermano ‘El Parcero’, cruzando la frontera de manera ilegal desde México.

Según contó, ahora vive con sus pequeños y su esposo, Ítalo Villaseca, en un cuarto alquilado en Nueva Jersey. Reveló que su pareja trabaja como ayudante de construcción y aporta la mayor parte de su economía familiar, aunque ella no se queda atrás y se recursea de madrugadas.

“Yo a veces me cachueleo de madrugadas para no dejar a los niños, tenemos que turnarnos por nuestros hijos. Yo trabajo en todo, a veces me llaman en la noche para Mc Donalds, todo lo que es 24 horas. Yo nunca le he dicho que no al trabajo honrado”, dijo la hermana de Milena Zárate.

HIJOS DE GREISSY NO VAN A COLEGIO

Por otro lado, Greissy Ortega confesó que sus menores hijos todavía no pueden ir al colegio, porque no cuentan con seguro. “Ellos ya están inscritos pero todavía no pueden ir al colegio porque tienen que hacerles unos exámenes de sangre, el problema es que no es que uno va y se los dan al momento, sino que es después de un mes. Todavía no tiene seguro. Cuando ya tengan esos exámenes ingresarían de frente a estudiar”, acotó la colombiana.

Pese a los difíciles momentos que viene viviendo tras emigrar a Estados Unidos, Greissy Ortega se muestra contenta por tener a su familia reunida.

