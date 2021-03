Greissy Ortega, hermana de Milena Zárate, se sometió a una operación de manga gástrica hace un mes y ya perdió ocho kilos, pero aún está en el proceso de llegar a su peso ideal y con ello tentar suerte para incursionar en la actuación.

Greissy, ¿no sentiste temor al hacerte esta cirugía?

Confieso que sí, pero el doctor Hoshe Joon me dio mucha confianza y me armé de valor, primero porque era un tema de salud y segundo porque quería verme bien. Me hice esta operación porque con mi primer embarazo subí mucho de peso, luego bajé con el segundo y volví a subir porque tengo problemas de retención de líquido.

¿Hace cuánto que te operaste?

Este 8 de marzo, cumplo un mes y ha sido duro, porque no solo es la operación es todo el proceso que uno tiene que asumir, hasta el humor te cambia. Tienes que tomar líquidos los primeros días y recién probar algo sólido, a la cuarta semana.

¿Cuántos kilos has perdido?

Pesaba 79 kilos, en este mes ya bajé 8 kilos, pero aún me falta y aquí estoy con todas las ganas de seguir adelante con el apoyo de mi esposo (Ítalo Villaseca) y mi familia. Este será el inicio de una nueva Greissy, ya nada de peleas, escándalos, busco un nuevo comienzo y probar suerte en la televisión o en la actuación que tanto me gusta.

Milena y toda tu familia te han apoyado en este proceso

Sí, Milena, mi otra hermana, mis padres, mi mejor amiga y esposo. El día de la operación como que me entró un poco de temor y casi desisto, sin embargo puedo decir que es la mejor decisión que tomé. Ya se van notando mi cintura y formas, solo quiero aclarar que mi ‘pompis’ es natural, no hay ayuda de nada.