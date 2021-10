La hermana de la colombiana Milena Zárate, Greysi Ortega, no tuvo piedad con la conductora de TV y ex “Miss Perú”, Melissa Paredes, tras el escándalo que se desató con la difusión del video donde se le ve en arrumacos en su camioneta con su bailarín de “Reinas del show 2″, Anthony Aranda, ahora conocido como “El Activador”.

“Por eso no puedes burlarte de las desgracias ajenas y dar opiniones cuando tienes cola que te pisen, no escupas al cielo porque te puede caer, señora. Cuando digo burla me refiero a esto (el caso Melissa Paredes). Ven en lo que quedó la payasada, ahora quién quedó como la verdadera (cínica)”, aseguró la colombiana en su cuenta de TikTok.

¿CUÁL ES LA RAZÓN?

En el video que difundió Greysi en sus redes, se ve observa la parodia que hizo Melissa Paredes en TikTok sobre el triángulo amoroso que protagonizaron Greysi, su hermana Milena Zárate, y su excuñado, el humorista Edwin Sierra. Al parecer la colombiana no tiene un buen concepto de la conductora de “América Hoy” y aprovechó que ahora es tendencia por sus arrumacos extramatrimoniales para cantarle algunas verdades.

Greysi Ortega habla del caso de Melissa Paredes, en sus redes sociales.

