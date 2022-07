Greissy Ortega explicó por qué decidió atreverse a cruzar la frontera de México con Estados Unidos de manera ilegal con sus tres hijos, la menor de los cuales tiene tan solo tres meses de nacida. Según la hermana de Milena Zárate, casi se vuelve loca en Lima sin su pareja, Ítalo Villaseca.

“Me estaba volviendo loca, yo duré un mes sin comer, no dormía, solo lloraba y creo que mi cara lo dice todo, era horrible yo era una zombie andante, yo andaba ahí como loca”, dijo la colombiana sobre su situación, luego que el padre de sus hijos decidiera aventurarse a buscar un futuro mejor en EE.UU. en mayo de este año.

En ese sentido, comentó que la depresión la llevó a pesar hasta 45 kilos y que se le ‘secó la leche’. “Ya no le doy a lactar a mi hija”, acotó para las cámaras de Amor y Fuego.

Greissy Ortega aseguró que además de su situación emocional, no pasaba por buenos momentos económicos en Lima. “Todo ha subido, a mí no me alcanzaba el dinero, yo tengo tres bocas que alimentar, mi hija pide pañales, leche, todo, entonces era difícil y dije ‘ya no más’” , indicó.

Según contó para el programa de Rodrigo González, quiso seguirle los pasos a Ítalo Villaseca desde el momento en el que se fue, pero su esposo le pidió paciencia. “Él cuando me vio arrebatada me dijo ‘basta, cálmate, esérate, dame chance, dame que yo me acomode, no te desesperes, yo también extraño a mis hijos, te extraño a ti’”, comentó la colombiana.

Finalmente, en julio de este año, decidió volar a Bogotá para luego viajar a México y desde allí, intentar cruzar la frontera con Estados Unidos de manera ilegal. “No nos queda de otra, sabemos que de repente le faltamos el respeto a las autoridades, pero es eso o que nuestros hijos se mueran de hambre” , dijo Greissy Ortega.

Pese a que no le permitieron ingresar a EE.UU., la hermana de Milena Zárate aseguró que seguirá intentando reunirse con su esposo. “Yo tengo mucha fe, voy a volver a tener a mi familia junta”, indicó esperanzada.

Esposo de Greissy Ortega llegó a Estados Unidos de ilegal en mayo de este año y ella quiso seguirle los pasos con sus hijos, pero no le permitieron el ingreso.

