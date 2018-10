Gringo Karl: Flor de Huaraz le recomienda que aproveche su fama como doble de alcalde Jorge Muñoz y que deje el trago

La Flor de Huaraz, Katty Portella, se pronunció sobre la inesperada popularidad del ‘Gringo Karl’ por su gran parecido con el virtual alcalde de Lima, Jorge Muñoz.



Tu ‘Gringo’ es noticia por ser el clon de Muñoz.

Tanto que hasta me molestan y mandan memes, la gente cree que él es el alcalde (ríe), pero yo lo tomo como un chiste. El Karl será alcalde, pero de su alcohol, por si acaso sin ofenderlo ja, ja, ja.



Lo confunden tanto que aparece en las portadas de los diarios.

Eso no quiere decir nada, le aconsejo que se prepare, pero aparte hay mucha diferencia de edad, Karl solo tiene 36, y el señor tiene más. No creo que se parezcan.



Tu esposo (aún no se divorcian) dice que ahora es amigo de Muñoz.

Me parece bien que haga buenas amistades. Espero que se aleje de las malas juntas y aproveche su popularidad, no sé a qué se dedicará, que hará de su vida, porque no veo que se desarrolle artísticamente. Incluso, cuando me preguntan qué es de su vida, les digo que ya se cansó de bailar el huaino.



¿Ya pasaste la página?

Sí, que haga su vida.



Ahora que ya no tienes a tu ‘Gringo’, ¿buscarás a otro compañero de baile?

Yo tengo gran vocación por mi trabajo y nunca pararé, así que estoy preparando un musical que dará mucho qué hablar. Sí, ya tengo a alguien con quien haré una fusión.



¿Es un venezolano?

Bueno, sí. Se llama Junior Marcano (24), se trata de un chico muy talentoso, canta salsa, pero que quede claro que lo quiero para bailar y cantar, no para casarme. Antes le di la oportunidad a Karl, ahora se la daré a otra persona, aunque a veces creo que el ‘Gringo’ solo bailaba huaino por necesidad, no por vocación.