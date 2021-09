Junior Marcano, pareja de Flor de Huaraz, y el ‘Gringo Karl’ casi se agarran a golpes en el set de ‘Andrea’, programa de Andrea Llosa luego de un cruce de palabras entre los extranjeros que no llegó a mayores tras la intervención de la producción.

“Flor es una gran mujer. Me gusta compartir muchos momentos con ella. Soy feliz con ella. No quería hacerlo. Desde que la conocí, hace tres años, estaba muy triste. Estaba muy decaído por todo lo que le había pasado, estaba bastante bajoneada sentimentalmente. Me han contado cosas muy privadas, que ese señor (’Gringo Karl) es un sinvergüenza”, comentó el venezolano.

Luego, el ‘Gringo Karl’ le comenzó a responder y se cruzaron de palabras, a lo que la pareja de Flor de Huaraz se levantó del asiento para ir hacia el sudafricano.

TROME - Junior Marcano casi se agarra a golpes con Flor de Huaraz. (Andrea)

“Primero que nada, a mí no me faltes el respeto, sinvergüenza”, le gritó Marcano, quien tuvo que ser contenido por la producción del programa de Andrea Llosa para que no pase a mayores.

La conductora de televisión pidió calma a los panelistas, pues no era la forma de tratar un tema tan delicado como el divorcio de Flor de Huaraz y el ‘Gringo Karl’.

