Grupo 5: Agrupación fue intervenida por llevar 60 botellas de whisky no declaradas [VIDEO]

La agrupación musical de cumbia Grupo 5 fue intervenida por la policía por movilizarse con 60 botellas de whisky no declaradas. El hecho sucedió cuando los músicos se dirigían al Puerto de Ilo para realizar su presentación en una discoteca frente a la playa Montecarlo.



El vehículo en el que se movilizaba el Grupo 5 fue intervenido por Aduanas Tacna. La intervención ocurrió porque en el medio de transporte la agrupación llevaba cinco cajas de whisky, donde se encontraron 60 botellas.



Al no declarar la cantidad de licor cometieron una infracción a la Ley Penal. Pese al inconveniente, el Grupo 5 logró solucionar los problemas con la autoridad debido a que no superaron los 5 UIT que implicaría incurrir en el delito de contrabando.



Al respecto, la agrupación musical envió un comunicado donde piden disculpas. "Los integrantes de Grupo 5 (23 personas) hicieron compras personales de licor en la ciudad de Tacna. Por desconocimiento colocaron todo lo adquirido en el vehículo que traslada el sonido de la agrupación", se lee en el documento.



El Grupo 5 reconoce que cometió una falta administrativa. "Por lo cual pedimos las disculpas del caso y cumpliremos con el pago de la multa correspondiente", explica la agrupación musical en el comunicado.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.