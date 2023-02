Andrea Llosa ha tenido muchas veces que tocar temas relacionados con gente del espectáculo y, la gran mayoría de veces, estos no lo han tomado muy bien. Pero un caso especial fue el de Elmer ‘Chico’ Yaipén, productor musical y líder del Grupo 5, quien en 2013 fue el protagonista del programa ‘Nunca más’, luego de que una mujer le hiciera una demanda por paternidad.

En aquella ocasión, la chiclayana Karina Paico salió a pedir que el músico reconozca a la supuesta hija de ambos. Sin embargo, tras someterse a una prueba de ADN, se comprobó que Yaipén no era el padre de la menor, lo que hizo que la demanda en su contra por paternidad y por pensión alimenticia quedase archivada.

Ante esta situación, el integrante del Grupo 5 insinuó que la conductora había recibido dinero de parte de Paico para sacar a luz el caso y favorecerla, lo que terminó metiéndolo en otro lío judicial.

¿CÓMO REACCIONÓ ANDREA?

A Andrea no le gustaron nada estas acusaciones y entabló una demanda contra Yaipén por difamación exigiéndole el pago de 100 mil soles. “A mí lo que me fastidia es que este señor insinúe que yo me vendo por cualquier dinero —cosa que es falsa—, pero él tendrá que probarlo. No voy a permitirle esa difamación y tampoco aceptaré una disculpa porque mi credibilidad está en juego”, declaró la periodista en su momento.

Tras una larga batalla legal, la Justicia le favoreció a la conductora del programa ‘Nunca más’ y Elmer Yaipén tuvo que pagarle 30 mil soles como indemnización, a pesar de que la periodista exigía 100 mil, los cuales entregó a la señora Paico, quien reclamaba a Yaipén para que reconozca a su hija y la asista.

“No acepto sus disculpas, él tendrá que afrontar la sentencia, su dinero no me interesa, porque este señor no me importa ni me merece ningún respeto. De ganar, el dinero será donado a la niña que creció creyendo que él es su padre”, había dicho antes.

Alistan todo para su concierto

Grupo 5 se prepara para celebrar el próximo 31 de marzo, 1 y 2 de abril, los 50 años de Grupo 5 en un multitudinario concierto a realizarse en el Estadio San Marcos en Lima. Estos tres conciertos tienen un lleno total y sus entradas lograron venderse en tiempo récord, siendo uno de los eventos más esperados de este año en la capital.

Christian Yaipén expresó en sus redes sociales la emoción y dicha que siente por la celebración de los 50 años de la éxito a la agrupación de cumbia “Grupo 5″, fundada por su padre Elmer y su tío Víctor Yaipén.

“Feliz Aniversario GRUPO 5. 50 años de trayectoria musical se cumplen hoy 31 de enero. Un abrazo a mi padre hasta el cielo y a mi tío Víctor por comenzar con este sueño y a todos los que a lo largo de los años hemos dado nuestro talento para esta institución”, escribió en las primeras líneas de su emotivo mensaje en Instagram que en solo unos minutos suma más de 3 mil “Me gusta”.

