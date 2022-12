¡No la pasa bien! A través de sus redes sociales, Guadalupe Farfán, actriz encargada de darle vida a July, sobrina de Charo, en “Al fondo hay sitio”, contó a sus miles de seguidores que dio positivo a COVID-19.

“Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy segura de que se estarán preguntando por qué tan despeinada o por qué me veo más cansada. Bueno, lamentablemente he dado positivo a COVID-19″, comentó en un inicio.

Asimismo, la actriz comentó que es la tercera vez que se contagia de coronavirus, pero a diferencia de las otras veces, ahora no tiene síntomas. “Igual y no tengo fiebre, y me sorprende mucho, porque todas las veces que me ha dado COVID-19, esta es la tercera vez, COVID-19 suéltame ya. Igual me parece aliviador porque no tengo nada hasta ahora”, acotó.

Guadalupe Farfán adelantó que, debido a los días de su resultado positivo, tendrá que pasar esta Nochebuena en cuarentena.

“A seguir adelante, yo soy una de las personas que piensa y cree mucho en que las cosas pasan por algo y para algo, así que a seguir dándole. Voy a pasar Navidad en cuarentena en mi cuarto, así que ya se imaginarán como la estoy pasando, pero igual que eso no nos desanime a seguir cuidándonos todos. Cuídense muchísimo en estas fechas”, comentó.

AFHS: ¿Cuándo será el último capítulo de la temporada 9?

“Al fondo hay sitio” llegará a la final de su novena temporada para despedirse del 2022. La serie de América TV presentó un avance para anunciar a sus seguidores que la producción emitirá sus últimos episodios.

“Más de una mentira será descubierta. ‘Al fondo hay sitio’ en su última semana” , dijo la voz en off en el adelanto de la serie.

Por su parte, el guionista Gigio Aranda adelantó que el fin de temporada tendrá apariciones sorpresas, según declaró para “América Espectáculos”.

producción de América TV llegarán en 2023, pero aún no se ha revelado la fecha oficial de estreno. En el avance se señaló que la serie ‘AFHS’ emitirá el último episodio de su novena temporada el día viernes 23 de diciembre.

