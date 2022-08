Guadalupe Farfán Carreño, la joven actriz que da vida a ‘July’ en la serie ‘Al fondo hay sitio’, contó que cuando tenía cuatro años de edad veía esta producción con la que creció y hoy, al pertenecer al elenco, su sueño se ha hecho realidad.

Guadalupe, ¿cómo llegas a ser parte de la familia Gonzales?

Cuando se abrió el casting para este personaje tenía 17 años y me dijeron que estaban buscando a una persona de 19 para arriba, entonces desistí, pero luego me enviaron la convocatoria por mi WhatsApp y después el director de casting me escribió por Instagram para preguntarme si quería pasar la prueba. La verdad, me emocioné muchísimo, quería gritar en los pasillos de la UPC, donde estudio artes escénicas, que iba a pasar la prueba.

¿Y cómo fue el casting?

Lo grabé en casa, me preparé y le di un ‘dejo’ al personaje, también un look, lo envié y luego me comunicaron que, de las 300 personas que participaron en el casting habíamos quedado tres. Me pidieron que grabe otro video sin el ‘dejo’, solo con mi voz, y a los pocos días me llamaron para decirme que tenía el papel.

¿Qué dijo tu familia al saber que eras parte de esta exitosa serie?

Mis padres y mis dos hermanos estuvieron emocionados, también mis amigas de la universidad. Además, yo también tenía que creérmela, pues aunque ya tenía los guiones y había venido a Pachacámac a conocer los estudios, no me la creía. Sabes, yo tenía cuatro años cuando se estrenó ‘Al fondo hay sitio’ y crecí viendo la serie, por eso fue muy emocionante para mí, un sueño hecho realidad.

¿Qué tal las grabaciones con ‘Cristóbal Montalbán’ ( Franco Pennano)?

Todo perfecto, estamos entablando una bonita amistad y me apoya muchísimo porque él ya ha grabado en otras series. Desde el primer día que vine a grabar me dio su respaldo, él conocía a todo el mundo en el set y yo era la nueva y estaba nerviosa.

Guadalupe Farfán Carreño cuenta que tenía cuatro años cuando se estrenó 'Al fondo hay sitio' y veía la serie con su familia. (Foto: Cortesía Guadalupe Farfán)

¿Surgirá el amor entre ‘July’ y ‘Cristóbal’?

Se vienen un montón de cosas, habrá escenas fuertes y decisivas para mi personaje porque se va a dar una situación comprometedora.

Guadalupe, ¿eres familia de Jefferson Farfán ?

No, no somos familia, solo lo conozco por la tele, pero nada más.

CONOCE MÁS SOBRE ‘JULY’

‘July’ es una joven humilde que llegó desde Recuay, Áncash, para estudiar enfermería; sin embargo, sus sueños de salir adelante se desvanecen cuando un ladrón le roba el dinero con el que iba a matricularse, dejándola muy triste. Esta situación, llevó a su tía ‘Charito’ a pedir una colaboración entre todos, pero don ‘Gilberto’ tuvo una mejor idea: darle trabajo en su bodeguita.

Esta noticia hizo emocionar a la muchacha, quien pasó del llanto y preocupación a la felicidad, pero luego ‘July’ llega a la casa de ‘Los Maldini’ a trabajar al lado de ‘Peter’. Su historia empieza a tomar otro giro en su vida, cuando el hijo de Diego Montalbán, Cristóbal, llega de Europa y se instala en la casa de Francesca.