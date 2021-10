El cantante José de la Cruz, más conocido como Guajaja, asegura que cuida mucho su imagen y se ha ‘achibolado’ porque sigue captando un público joven. Además no le afectó tanto la pandemia porque guardó ‘pan para mayo’

“En la pandemia no la pasé tan mal porque desde hace tres años hago shows para matrimonios y fiestas privadas. Fue más que todo un golpe fresco para mí, para poder descansar. Si bien es cierto la plata se les ha ido a todos por la pandemia, pero yo guardé pan para mayo y me he sabido sostener. Ya tengo hijos que están valiéndose por ellos mismos, entonces lo que entraba y sigue entrando es para mi arroz con huevo y mi cafecito ja, ja, ja”, dijo el cantante de ‘Saca roncha’, que este 31 de octubre celebrará el Día de la Canción Criolla en el Centro de Convenciones 26.5 (carretera Panamericana Sur km 26.5, Lurín), junto a Bartola, el ‘Dúo de oro’, los Peloteros Jaraneros y muchos más.

Sus temas como ‘Saca roncha’, ‘A mi que chu’, ‘Vende mil’ ya han cumplido como veinte años y la gente las sigue cantando y bailando.

Yo siempre llego con el Guajaroibico y todos bailan. Hasta los más maduritos.

Ha lanzado nuevas canciones...

El último tema que lancé es ‘Guaja al agua’ porque me caí a una piscina en una fiesta privada e inmediatamente hice la canción porque se hizo viral (el video). También tengo canciones que no están plasmados en un disco, todavía, que es ‘El festejo del Perú’. Es interesante esta canción porque lo hice en un ritmo tradicional con guitarra, cajón, timba , cajita, la quijada y yo me caracterizo por hacer fusión para poner a bailar, pero ya estoy más tío, más maduro ja, ja, ja .

Ya no le da el físico para bailar y cantar.

No, puedo decir que al contrario yo me sigo conservando igual o mucho mejor. Ahora soy el abuelo joven, siempre hago mis ejercicios y me siento bien. Tengo toda la energía para bailar, me cuido bastante y ahora canto más reposado porque la experiencia ha hecho que interprete mucho mejor porque antes empezaba exagerando el show, como gritando, para ganarme al público. Ahora soy un Guajaja más maduro, me siento más seguro.

Todo eso lo dan los años de experiencia.

Yo creo que los años no pasan por las puras, pero ahora los tíos se creen más chiquillón, ahí estoy con los cortes de chiquillón, estoy insoportable ja, ja, ja.

Se ha achibolado.

Sí, me he achibolado. Obviamente la música que yo hago es de mucho baile y me siento muy seguro de seguir captando al público joven. Yo siempre trato de cuidar mi imagen para que me tengan presenten porque a mí me llaman mucho para matrimonios, entonces creo que soy un buen representante para que me lleven a sus casas o estar en sus fiestas.

Por eso se corre de los escándalos y ampays...

Trato de no estar en eso, digo trato porque nadie está libre de nada. Creo que como imagen represento a un Guajaja, que es un señor respetable, que creen en mí para estar en sus casas con gente escogida.

