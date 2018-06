El Guerrero: Haré polladas porque tengo un montón de ‘arrugas’ 

‘Gracias, Perú’, afirmó ‘Paolo El Guerrero’ (Jorge Benavides ) tras incorporarse a la concentración de la selección nacional y recibir el apoyo de los 33 millones de peruanos.



¿Paolo, cuál fue tu primera impresión al conocer que estabas habilitado para jugar el Mundial?

Estaba entrenando y me dieron la noticia, y por la emoción me fui corriendo y comencé a gritar como loco: ‘Sí se pudo, sí se pudo’... luego reaccioné y estaba en la cima de una montaña.



Todo el Perú está feliz, nadie perdió la fe. ¿Qué le dirías al pueblo que te apoyó tanto?

Gracias, Perú, muchísimas gracias a todos los que me dieron su apoyo moral. Pero ahora voy a necesitar su verdadero apoyo porque voy a organizar varias polladas porque tengo que pagarle una ‘arrugaza’ a mis abogados.



El ‘Tigrillo’ Navarro tenía la precisa...

Lo acabo de contratar como mi gurú personal. A partir de ahora todo lo que quiera saber de mi futuro se lo preguntaré a él. Grande ‘Tigrillooooo’.



¿Cómo te encuentras físicamente, llegarás en buena forma al partido contra Dinamarca?

Estoy un poco ‘chaqueta’ por los meses que han pasado, pero ya hablé con las mamachas para que me hagan un baño de florecimiento y me pasen el quirquincho en las piernas.



Alondra alentó a la selección, fue a saludar a tu mamá ‘Doña Peta’ en su cumpleaños y te mandó sus mejores deseos, ¿qué te parece?

Estoy metido en un problema porque Thaísa piensa que invité a Alondra al estadio. Por eso, aprovecho tus páginas para pedirle por favor que vaya a ‘Válgame Dios’ y aclare el tema.



¿Algún mensaje para Claudio Pizarro?

Que guarde sus chimpunes, porque el ‘capitán’ ya regresó. Ahora estaré totalmente concentrado y agradecido con el profesor Gareca, mi hermano Jeffry y todos los compañeros. (E. Castillo)

