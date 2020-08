El guerrero peruano Nicola Porcella fue acusado de agredir a una de sus compañeras durante un juego en el reality mexicano ‘Guerrero 2020’.

Todo ocurrió cuando a Porcella, que pertenece al equipo de ‘Los leones’ se le ocurrió realizar un reclamo en contra del equipo rival. En ese momento, Maki González, la capitana de las ‘Cobras’ y parte de su equipo se acercan para protestar.

En ese momento, Maki grita: “Nicola me acabas de empujar”. Tras escuchar esto, Tania Rincón, la conductora del programa se indigna y aclara al guerrero peruano: “Nicola atención a lo que voy a decir, hay maneras de decir las cosas y solicitarlas. Todas son tus compañeras y las tienes que respetar. En ningún momento puedes aventar a Maki ni a nadie”.

En seguida, Nicola se defendió de la acusación y negó lo sucedido: “En ningún momento he aventado a nadie. Con todo el respeto del mundo mira la repetición”.

Sin embargo, Tania estaba muy molesta y siguió aclarando al guerrero sobre cómo se debe tratar a las mujeres: “Aquí y en la China se respeta a tus compañeros y a las mujeres”.

PRODUCCIÓN DE ‘GUERREROS 2020’ SE DISCULPA CON NICOLA

Tras el escándalo, la productora del programa, Magda Rodríguez y su equipo de producción revisaron todas las grabaciones del incidente y aseguraron que en ningún momento se ve a Nicola empujando a Maki. Debido a esto, Tania Ricón ofreció disculpas al guerrero, quien lloró por haber sido sometido al escándalo.

“Yo solo quería que vean (las imágenes), yo tengo una familia. No tengo ganas de hablar. Me quiero ir a mi país. Esto no es justo para mí. Vine acá a ganarme un lugar y no es justo que me acusen de algo que no he hecho. Me parece súper injusto”, señaló Nicola a través de un en vivo para las redes sociales.

Tania Ricón señaló que estaba muy apenada por haberlo acusado sin haber visto las imágenes del momento de la supuesta agresión. “Me asusté, me alarmé y dije que ese tipo de actos no iban a ser permitido. Te ofrezco sinceramente una disculpa porque tendríamos que haberlo revisado… No es justo para ti, te estás ganando a tu gente. No es justo que inicies así”.

Sin embargo, la capitana de ‘Las cobras’ insistió hasta el final que Nicola la empujó pero la producción del programa aclaró a Maki, tras revisar más de 20 veces las imágenes que el guerrero “nunca” la tocó.